Así queda la clasificación de la Ligue 1, tras la victoria del PSG y la derrota del Olympique de Marsella en la jornada 22 de la liga francesa

El PSG retoma el liderato de la Ligue 1 tras vencer al Metz y el Lens cae ante el Mónaco en la jornada 23 de la Ligue 1

La Ligue 1 vivió una jornada intensa con resultados que mueven la parte alta y media de la tabla. El Brest sorprendió al derrotar 2-0 al Olympique de Marsella, en el debut de Habib Beye como entrenador tras la salida de Roberto De Zerbi. Los goles llegaron en la primera mitad por medio de Ludovic Ajoraue, mientras que el Marsella, que falló un penalti con Mason Greenwood, encadena su cuarta jornada sin victoria y comienza a ver cómo se le acerca el Lyon y se mantiene con ventaja de seis puntos sobre el Lille.

Lens tropieza y Ansu Fati brilla

El Lens, sorprendente líder del campeonato, sufrió una derrota inesperada ante el Mónaco por 3-2. Los locales se adelantaron con goles de Edouard y Thauvin, pero la entrada de Ansu Fati resultó decisiva. Tras igualar el marcador con Zakaria, el delantero recorrió medio campo para batir a Risser y dar la victoria al Mónaco, aprovechando los errores defensivos del Lens. Este resultado permitió al PSG recuperar ventaja en la cabeza de la tabla.

PSG domina y se coloca líder

El Paris Saint-Germain, con la mente puesta en los octavos de final de la Champions contra el Mónaco, se impuso 3-0 al Metz, colista de la Ligue 1. Désiré Doué abrió el marcador a los 3 minutos tras un pase de Zaïre-Emery, mientras que Barcola y Gonçalo Ramos sentenciaron el encuentro. El técnico Luis Enrique decidió reservar a varias figuras como Dembélé, Fabián Ruiz y Marquinhos, dando protagonismo a jugadores menos habituales como Dro Fernández, quien dejó destellos de calidad en sus 63 minutos sobre el campo.

Así queda la clasificación de la Ligue 1 en la jornada 23

Con este triunfo, el PSG recupera el liderato de la Ligue 1, aventajando en dos puntos al Lens. Mientras tanto, el Marsella sigue cuarto, con su racha negativa preocupando a la afición y la dirección técnica, y el Brest, tras su victoria, asciende al 11º lugar de la tabla, consolidando una serie positiva de resultados recientes. La jornada deja claro que la lucha por el título y las posiciones europeas se aprieta cada vez más, con el PSG mostrando solidez y los demás aspirantes enfrentando retos importantes en sus próximos compromisos.