Luis Enrique calma a los aficionados del PSG tras la lesión de Dembélé

Luis Enrique resta tranquilidad sobre la lesión de Dembélé, asegurando que el golpe no parece grave y que se evaluará con pruebas médicas

Una de las noticias preocupantes de la jornada en la Liga de Campeones fue la salida prematura de Ousmane Dembélé, quien abandonó el terreno de juego en el minuto 27 por un golpe que le impedía continuar corriendo. Pese a la preocupación inicial, Luis Enrique transmitió tranquilidad tras el pitido final: «No parece nada grave. Tiene un golpe en la zona afectada. Mañana le realizaremos pruebas, pero no podía seguir jugando porque no era prudente correr riesgos». La sustitución se realizó por precaución, evitando que un traumatismo menor se convirtiera en una lesión más seria.

Désiré Doué cambió el rumbo del partido

Lo que parecía un golpe más para el PSG, equipo que llegaba al playoff de ida frente al Mónaco con la presión de superar un marcador adverso, terminó siendo el inicio de una remontada épica. La entrada de Désiré Doué en sustitución del Balón de Oro francés revolucionó el partido. Apenas dos minutos después de ingresar, aprovechó un pase de Barcola para marcar el primer gol y poner al equipo en carrera, tras un inicio dominado por los monegascos, con Folarin Balogun adelantando al Mónaco y duplicando la ventaja 17 minutos después.

A pesar de que el Mónaco tuvo el 85% de posesión en esos primeros minutos, los goles de Doué y el empuje posterior del PSG cambiaron la dinámica, poniendo en evidencia que la defensa local perdió contundencia ante la presión de los visitantes.

Empate y superioridad en la segunda mitad

Antes del descanso, Achraf Hakimi logró el empate tras otra acción generada por Doué, consolidando la reacción parisina. Tras el regreso de vestuarios, el Mónaco sufrió otra baja importante con la expulsión de Aleksandr Golovin por una entrada peligrosa sobre Vitinha, lo que dejó la eliminatoria a��n más favorable para el PSG. El joven Doué cerró la remontada con un segundo gol en el minuto 67, dejando el marcador 3-2 y dejando prácticamente sentenciada la ida.

Precaución médica con Dembélé

El cuerpo técnico optó por no arriesgar al extremo francés en esta eliminatoria, priorizando su recuperación física. Se espera que los estudios médicos confirmen que la lesión se limita a una contusión, lo que permitiría que Dembélé se reincorpore a los entrenamientos cuando el dolor ceda y pueda ejercitarse sin restricciones.

El jugador llegaba al partido con algunas molestias físicas y no logró ser determinante antes de solicitar el cambio. La joven promesa Doué, en contraste, aprovechó la oportunidad y lideró la reacción del PSG. Las lesiones han sido un problema recurrente para Dembélé en los últimos meses, complicando su participación y continuidad tras su etapa en el FC Barcelona.