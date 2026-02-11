Fin de ciclo: el Olympique de Marsella destituye a De Zerbi tras la humillación en París

La contundente derrota ante el PSG precipitó la salida de Roberto De Zerbi y abre una nueva etapa de incertidumbre en el Olympique de Marsella

La contundente caída por 5-0 frente al Paris Saint-Germain marcó un antes y un después en el Olympique de Marsella. El revés sufrido el pasado domingo en el Parque de los Príncipes precipitó una determinación que venía gestándose desde hacía semanas: la salida del técnico italiano Roberto De Zerbi, quien deja el banquillo tras menos de dos campañas al frente del conjunto marsellés.

La goleada ante el eterno rival no solo agravó la crisis deportiva, sino que terminó por agotar la paciencia de la directiva. El club confirmó horas después que la desvinculación se produjo “de mutuo acuerdo”, una fórmula habitual en este tipo de comunicados, aunque el contexto refleja una decisión inevitable tras los últimos resultados.

Un proyecto que se desmoronó

La derrota ante el PSG fue especialmente dolorosa. Los tantos de Dembélé (por partida doble), junto a los de Facundo Medina, Kang-In Lee y Kvaratskhelia, sentenciaron una noche negra para el equipo del sur de Francia. Sin embargo, la caída en el Clásico no fue el único factor determinante.

La temprana eliminación en la Champions League, consumada tras una derrota por 3-0 ante el Brujas y una combinación adversa de resultados —incluido el recordado gol del portero Trubin en otro encuentro clave—, debilitó seriamente la posición del entrenador. Aquella eliminación dejó tocado al vestuario y a la estructura deportiva.

Aunque el Marsella ocupa actualmente la cuarta posición en la Ligue 1, puesto que da acceso a la próxima Liga de Campeones, el equipo se encuentra lejos de la pelea por el título y ha mostrado una preocupante irregularidad en su rendimiento.

Luces y sombras de la era De Zerbi

De Zerbi aterrizó en Marsella con la etiqueta de técnico moderno y ofensivo, tras su exitosa etapa en el Brighton & Hove Albion, donde logró la mejor clasificación histórica del club en la Premier League. En su primera temporada en Francia consiguió un meritorio subcampeonato liguero, solo por detrás del PSG, lo que reforzó inicialmente su proyecto.

No obstante, con el paso de los meses surgieron tensiones internas. Sus constantes modificaciones tácticas, la rotación frecuente en el once titular y su fuerte personalidad generaron fricciones dentro del vestuario. Algunos episodios, como el conflicto que involucró a Rabiot antes de su salida al Milan, evidenciaron un ambiente cada vez más tenso.

A pesar de todo, el técnico italiano también dejó momentos destacados. Se convirtió en el primer entrenador del Marsella en vencer al PSG en el Vélodrome en Ligue 1 en varios años, y estuvo a escasos segundos de conquistar el Trophée des Champions, frustrado por un gol agónico de Gonçalo Ramos.

Comunicado oficial y decisión colectiva

En su comunicado, la entidad francesa explicó que la determinación fue adoptada tras conversaciones entre el propietario, el presidente, el director deportivo y el propio entrenador. La prioridad, señalaron, es afrontar con garantías el tramo final de la temporada.

El club agradeció públicamente la dedicación, profesionalidad y compromiso del técnico de 46 años, subrayando especialmente el segundo puesto obtenido en la campaña 2024/25. Sin embargo, diversas informaciones apuntan a que el entrenador había perdido parte del respaldo del vestuario, situación que terminó por hacer insostenible su continuidad.

Un futuro incierto para ambas partes

La salida de De Zerbi abre ahora un nuevo escenario en el Olympique de Marsella, que deberá encontrar con rapidez un sustituto para encarar los próximos compromisos, comenzando por el duelo ante el Estrasburgo.

En cuanto al técnico italiano, su nombre continúa vinculado a clubes importantes de Europa. Su perfil ofensivo y su experiencia internacional mantienen intacto su prestigio, especialmente en la Premier League, competición que siempre ha elogiado públicamente.