El PSG se mueve para blindar a Luis Enrique ante el interés de la Premier League

Luis Enrique vuelve a situarse en el foco del fútbol europeo tras el contundente 5-0 del PSG al Marsella y los rumores sobre su futuro más allá de 2027

Desde hace varias semanas, el nombre de Luis Enrique aparece con fuerza en el debate sobre el futuro del París Saint-Germain, a pesar de que el técnico español tiene contrato vigente hasta junio de 2027. El entrenador asturiano nunca ha ocultado su predisposición a cumplir dicho vínculo, pero en los despachos del club parisino la preocupación va más allá de esa fecha.

La directiva del PSG trabaja con la idea de blindar al técnico ante el creciente interés que despierta en la Premier League, un campeonato que no le pierde la pista desde hace tiempo. En las últimas horas, incluso, su nombre ha sido relacionado con el Manchester United, uno de los gigantes europeos que podría plantear cambios profundos en su banquillo en las próximas temporadas.

Exhibición ante el Marsella y un PSG en estado de gracia

El debate sobre su continuidad resurgió tras la contundente victoria por 5-0 ante el Olympique de Marsella, en el Clásico del fútbol francés. El PSG firmó una actuación sobresaliente, dominando de principio a fin a uno de sus grandes rivales históricos.

Tras el encuentro, Luis Enrique compareció ante los medios y analizó el choque con satisfacción: destacó el control del partido, la madurez colectiva y la capacidad ofensiva de su equipo. A su juicio, el marcador incluso se quedó corto teniendo en cuenta las ocasiones generadas. Nunca antes el conjunto parisino había logrado un resultado tan amplio frente al Marsella en este tipo de enfrentamientos.

Dembélé, el talento que marca la diferencia

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Ousmane Dembélé, autor de dos goles, uno de ellos de una factura técnica excepcional. El entrenador no escatimó en elogios hacia el extremo francés, al que definió como un jugador diferente y especial.

Luis Enrique defendió la creatividad y la imprevisibilidad del futbolista, destacando su crecimiento en el trabajo defensivo y su compromiso colectivo. Según el técnico, cuando Dembélé se encuentra al cien por cien, es capaz de marcar diferencias al máximo nivel, llegando incluso a considerarlo un firme candidato al Balón de Oro por su impacto en el juego del equipo.

La pregunta inevitable sobre su continuidad

En rueda de prensa, un periodista le preguntó directamente si contempla seguir en París más allá de 2027, teniendo en cuenta la conexión actual entre afición, club y plantilla. Fiel a su estilo, el entrenador respondió con ironía, evitando dar una respuesta concreta, pero dejando claro que se siente muy cómodo y valorado en la capital francesa.

Más allá de las bromas, el mensaje fue claro: Luis Enrique no cierra ninguna puerta y se muestra centrado exclusivamente en los objetivos deportivos de la temporada.

La amenaza de la Premier y el plan del PSG

Mientras tanto, en Inglaterra siguen atentos a su situación. El Manchester United lo considera una opción prioritaria para el futuro, aunque el buen rendimiento de otros entrenadores podría modificar los planes. Aun así, en París no quieren correr riesgos.

Según informaciones procedentes de Francia, el PSG ya ha iniciado contactos para ampliar su contrato, con una propuesta que podría extender su vínculo hasta 2030. No es casualidad: bajo su dirección, el club ha logrado la primera Champions League de su historia y un total de diez títulos, convirtiéndolo en el entrenador más exitoso del club.

El próximo verano de 2026 se perfila como un periodo clave en el mercado de entrenadores, y el nombre de Luis Enrique será, sin duda, uno de los más codiciados del panorama europeo.