Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la segunda jornada en Milano Cortina 2026

Noruega está al frente de la tabla con tres oros, pero es Italia, con nueve medallas, el país que más ha logrado hasta ahora en los Juegos de Milano Cortina 2026 que ella organiza

Con una espectacular actuación del norteamericano Ilia Malinin, que le ha dado a Estados Unidos el oro en la prueba por equipos de patinaje artístico, ha finalizado una segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 que será recordada por la grave caída de la mítica Lindsey Vonn, que pone fin a su larga carrera de la forma más triste.

La esquiadora estadounidense de 41 años buscaba la machada de lograr una medalla olímpica en el Descenso femenino días después de romperse el ligamento cruzado de una de sus rodillas, pero se trabó en una de las primeras puertas y, tras una mala caída, se ha fracturado la pierna izquierda. Sus gritos de dolor tras la caída son de los que no se olvidan. Su evacuación en helicóptero será una de las imágenes de estos JJOO.

También lo será, al menos de la jornada, la celebración de otro veterano, Benjamin Karl, que se quitó toda la parte de arriba del mono para sacar músculos después de ganar, a sus 40 años, su segundo oro en el Eslalom gigante paralelo masculino de snowboard y su cuarta medalla olímpica. La checa Zuzana Maderova ganó esta misma prueba en féminas.

Johannes Klaebo, por su parte, demostró por qué es el rey del esquí de fondo. Nunca había perdido en la pista donde se celebró la prueba y esta vez no fue diferente. Un ataque demoledor en la subida de la última vuelta le dio la victoria en la prueba de Esquiatlón 10 km + 10 km masculino.

La estadounidense Breezy Johnson homenajeó de la mejor forma a Vonn haciéndose con el Descenso femenino; Francia ganó el relevo mixto de 4x6 kilómetros de biatlón; Sander Eitren los 5.000 metros de patinaje de velocidad; y Max Langenhan la prueba individual masculina de luge.

Medallas de la jornada 2 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Esquí de fondo (Esquiatlón 10 km + 10 km masculino)

1. Johannes Klaebo (Noruega)

2. Mathis Desloges (Francia)

3. Martin L. Nyenget (Noruega)

Esquí alpino (Descenso femenino)

1. Breezy Johnson (Estados Unidos)

2. Emma Aicher (Alemania)

3. Sofia Goggia (Italia)

Snowboard (Eslalom gigante paralelo)

Masculino

1. Benjamin Karl (Austria)

2. Kim Sangkyum (Corea del Sur)

3. Tervel Zamfirov (Bulgaria)

Femenino

1. Zuzana Maderova (República Checa)

2. Sabine Prayer (Austria)

3. Lucia Dalmasso (Italia)

Biatlón (Relevo mixto de 4x6 kilómetros)

1. Francia

2. Italia

3. Alemania

Patinaje de velocidad (5.000 metros masculino)

1. Sander Eitren (Noruega)

2. Metodej Jilek (República Checa)

3. Riccardo Lorello (Italia)

Luge (individual masculino)

1. Max Langenhan (Alemania)

2. Jonas Müller (Austria)

3. Dominik Fischnaller (Italia)

Patinaje artístico por equipos

1. Estados Unidos

2. Japón

3. Italia

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 8 de febrero

1. Noruega - 3 oros, 1 plata, 2 bronces (6 medallas)

2 Estados Unidos - 2, 0, 0 (2)

3. Italia - 1, 2, 6 (9)

4. Japón - 1, 2, 1 (4)

5. Austria - 1, 2, 0 (3)

6. Alemania - 1, 1, 1 (3)

7. Chequia - 1, 1, 0 (2)

+. Francia - 1, 1, 0 (2)

+. Suecia - 1, 1, 0 (2)

10. Suiza - 1, 0, 0 (1)

11. Corea del Sur - 0, 1, 0 (1)

+. Eslovenia - 0, 1, 0 (1)

13. Bulgaria - 0, 0, 1 (1)

+.Canadá - 0, 0, 1 (1)

+.China - 0, 0, 1 (1)