Los gritos de Lindsey Vonn no eran por su rodilla; el hospital desvela la nueva lesión que sufre

La norteamericana había sufrido en la caída una fractura de la que ha sido operada en Treviso inmediatamente

La estadounidense Lindsey Vonn, tras vivir este domingo por la mañana su fatal desenlace en el Descenso femenino, ha sido operada de urgencia en tierras italianas -hospital Ca’ Foncello. de Treviso- tras la dura caída sufrida por la mañana.

La esquiadora norteamericana ya había sufrido una dura caída a apenas unos días del arranque de estos Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 y se había roto el ligamento cruzado de una de sus rodillas. Pese a ello, arriesgó para tratar de ganar medalla y, en las pruebas realizadas el sábado, hizo el tercer mejor tiempo de todas las competidoras, lo que alimentaba las esperanzas de que lograra la machada.

Sin embargo, en el momento clave, la ilusión se fue al traste tras quedar enganchada en una de las primeras puertas, eso le hizo rotar en redondo y caer. Se intuía que la lesión de la rodilla era la afectada y sus gritos de dolor se oían en todas las retransmisiones.

Lindsey Vonn fue evacuada en helicóptero, en una de las imágenes que dejarán estos Juegos de Invierno. Y después se ha confirmado que la lesión sufrida de la que ha sido operada ha sido una fractura en su pierna, de ahí los gritos de dolor que se oían.

El hospital aclara la lesión de Vonn y mañana dará más información

El centro hospitalario de Treviso donde ha sido intervenida ha hecho público un comunicado en el que reflejaba la gravedad de su lesión. "La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, víctima de una grave caída esta mañana en la pista Olympia delle Tofane, en Cortina, durante la prueba de descenso libre femenino, fue atendida por el personal del Servicio Médico regional para los Juegos Olímpicos e inmediatamente trasladada en helicóptero al Policlínico Codivilla, gestionado por la Ulss 1, donde se le realizaron todas las pruebas diagnósticas y se decidió su traslado al Hospital Ca' Foncello de Treviso", indica sobre los pasos que ha seguido.

Desde el hospital de Treviso no dicen nada más allá de que la operación ha sido por la fractura, no por su rodilla dañada y que mañana actualizarán la información. "La atleta estadounidense fue ingresada y atendida por un equipo multidisciplinar. Por la tarde, fue sometida a una intervención quirúrgica ortopédica para estabilizar la fractura que sufrió en la pierna izquierda. Mañana a las 12:00 horas se publicará un nuevo boletín con información actualizada sobre el estado clínico de la paciente", añaden.

El gabinete de comunicación del equipo estadounidense ('US Ski & Snowboard Team'), por su parte, fue más parco si cabe y afirma que Lindsey Vonn "sufrió una lesión, pero se encuentra en buenas manos, con un equipo de médicos estadounidenses e italianos".