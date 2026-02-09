Nora Cornell hace disfrutar a la afición española con su debut en los Juegos de Milano Cortina 2026

La rider catalana empezó con un ilusionante salto, pero después fue cayendo posiciones para caer eliminada: "Para poder aprender hay que caer, hacerlo mal, saber dónde está el error y seguir trabajando"

España debutó el segundo día en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con la participación de Nora Cornell en la clasificación de snowboard 'big air', disputada en el Livigno Snow Park.

La rider catalana fue de más a menos en su actuación, aunque siempre estuvo muy lejos de las 12 primeras posiciones, que eran las que se clasificaban para la final.

En la primera carrera, Cornell presentó un truco muy vistoso que le sirvió para sacar su mejor marca (59.25) y situarse como vigésima provisional entre las 29 competidoras que participaban en la Clasificación. La rider española bajó un puesto en una segunda serie en la que fue puntuada con 50.75 y no pudo finalizar la tercera serie al caerse en la recepción.

Con eso, acabó en vigésima sexta posición, con 110 puntos, tras sumarse los dos primeros saltos. La australiana Tess Coady hacía el corte con una puntuación de 153,50 que le daba la opción de estar en la gran final.

Nora Cornell, satisfecha pese a su retrasada posición

"Se vive con muchos nervios, agobio, sufrimiento, felicidad, diversión... hay muchas emociones y no me puedo quedar con una. Es algo que puede que sólo se viva una vez, por lo que tengo puesto el foco para coger todo lo que pueda aprovechar para el futuro", señalaba Cornell a la RFEDINV, donde reconocía errores y el aprendizaje que ha servido este debut en los Juegos de Milano Cortina.

"Queda mucho por trabajar. He tenido un par de errores que me han hecho estar donde estoy. Pero para poder aprender hay que caer, hacerlo mal, saber dónde está el error y seguir trabajando. Mi objetivo era caer de pie en dos rondas y lo he podido hacer", añadía la gerundense, que estaba satisfecha con su actuación pese a esa 26ª posición.

La favorita Anna Gasser vio peligrar su clasificación

La neozelandesa Zoi Sadowski Synnott, plata en Pekín 2022, fue la mejor en esta clasificación con un total de 172.25 puntos y manda un serio aviso al resto de rivales. Segunda fue la japonesa Kokomo Murase, bronce hace cuatro años, con 171.25; mientras que la tercera posición en esta Clasificación se la llevó la británica Mia Brookes, con 167.00 puntos.

La austríaca Anna Gasser, defensora del título y otra de las grandes favoritas, sólo pudo ser novena con 159.50 puntos y eso gracias a un último salto de 84,75 que le evitó males mayores.