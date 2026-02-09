Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 9 de febrero

Retransmisión en directo de la tercera jornada oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¡Buenos días! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de la tercera jornada de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 , la segunda con participación española y en la que los patinadores tratarán de dejar alto el pabellón nacional en danza sobre hielo. ¡Arrancamos!

Los gritos de Lindsey Vonn no eran por su rodilla; el hospital desvela la nueva lesión que sufre

Después de todo lo vivido el domingo, especialmente con a caída de Lindsey Vonn, las medallas de algunos de los favoritos (Klaebo, Johnson, Karl...) y la espectacular actuación de Ilia Malinin, llega un lunes con menos finales, pero con nuevas estrellas en competición.

Cinco finales se disputan este lunes en los Juegos de Milano Cortina 2026, que arrancan con la final femenina de Slopstyle.

Los entrenamientos de skeleton y de la combinada nórdica abren una jornada que no tendrá competición oficial hasta las 10:00, con el arranque de cuatro partidos de dobles mixtos de curling.

La tercera jornada oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llega con el aliciente de ver a Domen Prevc en los saltos de esquí, la final de descenso de la combinada masculina por equipos o una final de Big Air que se augura espectacular después de lo ofrecido ayer por las competidoras en la clasificación.

También, tras el debut, precisamente en esa modalidad del snowboard (Big Air) de la española Nora Cornell, es el turno para los patinadores españoles. Las parejas de patinaje artístico de España, formadas por Sofía Val y Asaf Kazimov y Olivia Smart y Tim Dieck, compiten a partir de las 19:20 horas en la modalidad de danza sobre hielo.

Val y Kazimov serán los encargados de abrir la competición, lo que es un hándicap para ellos. No obstante, la pareja española se muestra confiada en sus posibilidades.

Cinco medallas de oro se reparten en un lunes que abre con otra modalidad que es más espectáculo que otra cosa. A las 12:30 tiene lugar la final femenina de Slopstyle, de esquí freestyle. La última medalla del día, a partir de las 20:12 horas, será la que tenga al esloveno Domen Prevc como gran protagonista, aunque el líder de la Copa del Mundo de saltos ha estado discreto en las tres rondas de entrenamiento celebradas este domingo en Predazzo.