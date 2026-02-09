Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y donde ver en TV hoy 9 de febrero los Juegos de Invierno 2026

La danza española toma el relevo este lunes del debut de Nora Cornell, con el esloveno Domen Prevc como gran estrella de la jornada

Han dejado imágenes espectaculares el segundo día de los Juegos de Mlan cortina 2026Imago

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 han dado para mucho después de dos días de competición oficial. Se han visto sorpresas, el triunfo de algunos de los favoritos como Klaebo en el esquí de fondo o Benjamin Karl en el eslalon gigante paralelo masculino, aparte de una Breezy Johnson que llegaba como campeona del mundo al descenso femenino, aunque todos los ojos estaban puestos en Lindsey Vonn.

Vonn ha sido la noticia negativa con su escalofriante caída, que le ha provocado una fractura en la pierna izquierda y el adiós definitivo a su trayectoria deportiva.

También hemos podido ver el debut de la primera española, Nora Cornell en el Big Air de snowboard. Y este lunes 9 de febrero es el turno para las dos parejas de danza (Smart/Dieck y Val/Kazimov), que si bien parecen lejos de las medallas, sí que aspiran a ganarse un puesto de finalista.

Este lunes también es el gran día en el que Domen Prevc podría coronarse en los saltos de esquí. El esloveno está arrasando esta temporada en la Copa del Mundo, aunque el domingo estuvo discreto en las tres series de entrenamientos oficiales: no pasó de la cuarta plaza y fue el 21º en el tercer salto.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy lunes 9 de febrero

08:00 horas - Skeleton: Entrenamiento oficial femenino

09:00 horas - Combinada nórdica: Entrenamiento

10:05 horas - Curling: Suiza-Canadá | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 horas - Curling: Estados Unidos-Italia | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 horas - Curling: Noruega-Corea del Sur | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 horas - Curling: República Checa-Estonia | Dobles mixto (Round Robin)

10:30 horas - Esquí Alpino: Descenso | Combinada masculina por equipos

10:30 horas - Skeleton: Entrenamiento oficial masculino

11:30 horas - Esquí Alpino: Entrenamiento oficial femenino combinada por equipos

12:10 horas - Hockey hielo: Japón-Italia | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

12:30 horas - Esquí Freestyle: Final femenina de Slopstyle

13:00 horas - Luge: Entrenamiento oficial femenino

13:53 horas - Luge: Entrenamiento oficial masculino

14:00 horas - Esquí Alpino: Final de descenso | Combinada masculina por equipos

16:40 horas - Hockey hielo: Alemania-Francia | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

17:00 horas - Luge: Primera manga femenina

17:30 horas - Patinaje de velocidad: Final femenina de 1000m

18:00 horas - Saltos de esquí: Ronda de prueba masculina

18:05 horas - Curling: Semifinal | Dobles mixto

18:05 horas - Curling: Semifinal | Dobles mixto

18:35 horas - Luge: Segunda manga femenina

19:00 horas - Saltos de esquí: Primera ronda TN individual masculino

19:20 horas - Patinaje artístico: Danza sobre hielo | Danza artística (Smart/Dieck y Val/Kazimov)

19:30 horas - Snowboard: Final femenina Big Air

20:12 horas - Saltos de esquí: Final TN individual masculino

20:40 horas - Hockey hielo: Suiza-Estados Unidos | Femenino, Grupo A (Ronda preliminar)

21:10 horas - Hockey hielo: Canadá-República Checa | Femenino, Grupo A (Ronda preliminar)

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con a plataforma HBO Max, donde también se podrán seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.