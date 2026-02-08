Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se vuelcan en las redes con Lindsey Vonn

El presente y el pasado del tenis español mandan mensajes de apoyo a Lindsay Vonn tras su desafortunada caída esta mañanas en los Juegos Olímpico de Invierno Milano-Cortina

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz mandan sus mensajes de ánimo a una Lindsey Vonn que hoy ha sufrido una caída tremenda durante la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. Apenas unos segundos después de iniciar su recorrido en la pista de Cortina d'Ampezzo, Vonn perdió el control tras un salto que le hizo tener una desafortunada caída y quedarse inmóvil en la nieve. Debido a la gravedad del impacto, la competición se detuvo durante varios minutos, la esquiadora estadounidense de 41 años tuvo que ser inmovilizada y evacuada en helicóptero hacia un hospital cercano.

Rafael Nadal manda su apoyo a Vonn

Lindsey ha recibido mensajes deseando su pronta recuperación de muchas estrellas del deporte. Ha destacado las de Rafael Nadal, que quiso escribir un post en X dedicado a la esquiadora, apoyando como la esquiadora ha luchado por la medalla a pesar de las dificultades. Solo una semana antes de los juegos, Vonn se había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tras una caída en la Copa del Mundo en Crans Montana.

A pesar de tener el ligamento roto, Vonn decidió no operarse de inmediato y competir en los Juegos Olímpicos de Invierno usando una rodillera especial, tras completar con éxito los entrenamientos previos el viernes y sábado. Nadal, teniendo en cuenta como ha salvado las dificultades, le escribió este emotivo mensaje: ''Lindsey Vonn, eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. ¡Mantente fuerte y mejórate pronto!''

Carlos Alcaraz se une a los mensajes de ánimo

Las lesiones es algo que acompaña, por desgracia, a todos los deportistas. De hecho, Vonn antes de la regresaba tras cinco años de retiro y una operación de rodilla, con un regreso impresionante tras conseguir dos victorias en la Copa del Mundo, convirtiéndose en la ganadora más longeva de la historia. Este accidente pone un cierre amargo a uno de los retornos más ambiciosos de estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Carlos Alcaraz, por su parte, ha compartido una story de Instagram con una foto de la Vonn y etiquetándola con un corazón, escribiendo justo debajo: ''Estamos pensando en ti, Lindsey Vonn''. Cabe recordar que han coincidido en torneos de Grand Slam, por ejemplo en el US Open de 2025. La esquiadora vio el partido de Carlitos contra Sinner, aunque ella estaba situada en el palco del italiano. Con Jannik mantiene una amistad muy cercana desde hace años debido al pasado del número 2 como esquiador.