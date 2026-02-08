Djokovic quiere un último baile olímpico en Los Ángeles 2028

A sus 40 años y con el oro olímpico ya en su palmarés, el balcánico volvió a dejar claro en Milán que su gran reto no es solo ganar otro Grand Slam, sino mantenerse competitivo y con la motivación suficiente para llegar a los próximos Juegos Olímpicos

Djokovic no habla por hablar. Cuando el serbio verbaliza un objetivo, suele ser porque ya lo ha interiorizado como una meta real. Novak estuvo presente en la inauguración de los Juegos de Invierno en Milán y le dio ese gusanillo del espíritu olímpico. Nole cumplirá 39 años a finales de mayo, pero su mente ya está en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y si el físico y la mente lo permite, le encantaría que su último baile olímpico acabe por todo lo alto.

Djokovic objetivo: Los Ángeles

No es la primera vez que el serbio expone sus intenciones de llegar a los Juegos. Pero ahora, con el espíritu olímpico más vivo que nunca por los Juegos de Invierno Milano-Cortina, a cuya inauguración acudió el pasado domingo, ha vuelto a recordar cuál es su objetivo a futuro. En una charla con Corriere TV fue donde pudo expresar este deseo a pesar de saber que debe mantener los pies en la tierra: ''Mi deseo es competir en Los Ángeles. Es cierto que queda todavía lejos en el calendario y que en esta etapa de mi vida no puedo pensar en el largo plazo, pero desde luego que me encantaría llegar a esa cita''.

''Sigo sin estar seguro de cuánto jugaré y no sé si participar en Los Ángeles significaría jugar un torneo al año, o dos, o siete o diez o quince. Honestamente, no lo sé. Mi único deseo ahora es disfrutar con mi familia'', finalizaba Novak Djokovic que demuestra una vez más, que tiene cuerda de sobra para, al menos, intentar llegar a este objetivo.

El reto más difícil de Novak

Si hay una historia de perseverancia, es la de Novak Djokovic con los Juegos Olímpicos. Durante 16 años, el oro fue su asignatura pendiente, el único trofeo importante que se le escapaba a pesar de dominar el circuito ATP. Hace un par de años consiguió cerrar el círculo y completar el Golden Slam: ganar los cuatro Grand Slams y el oro olímpico.

La redención fue en París 2024, a sus 37 años y tras una cirugía de rodilla semanas antes, derrotó a Carlos Alcaraz por 7-6, 7-6. Mucho más que una medalla, ya que se convirtió en el tenista de mayor edad en ganar el oro individual desde que el tenis regresó a los Juegos en 1988. Juan Martín del potro fue su gran verdugo olímpico, derrotándolo en la lucha por el bronce en Londres 2012 y en una impactante primera ronda en Río 2016.

Un oro olímpico que costó sudor, lágrimas y muchos intentos, pero que hizo entrar a Djokovic en el club de jugadores que han ganado todo lo que se puede ganar en el tenis: los 4 Grand Slams, el Masters (ATP Finals), los 9 Master 1000 y el oro olímpico.