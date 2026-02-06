La reflexión de Wilander sobre el nuevo Big Two formado por Alcaraz y Sinner: ''No significa que sean mejores que Federer o Nadal y Djokovic''

Mats analiza la evolución del tenis y señala a la dupla Carlitos-Jannik como el reflejo de un juego más rápido, agresivo y exigente que nunca

En la resaca del Open de Australia, vuelve a surgir el eterno debate de si el Big Two formado por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es mejor que el Big Three que compusieron durante toda una generación Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Si este debate se hubiese producido hace tres años, habría sido una locura, pero los resultados de los actuales dos grandes del tenis dan pie a la reflexión. Por eso, Mats Wilander ha querido añadir una nueva dimensión a esta discusión recurrente en el mundo del tenis.

Wilander analiza la trayectoria de Sinner

El extenista sueco fue considerado una de las grandes leyendas del deporte durante la década de los 80. ''Sinner y Alcaraz han llevado el juego al siguiente nivel por varias razones'', comenzaba Wilander en unas declaraciones recogidas por Tennis 365. ''He visto jugadores que le pegan más fuerte a la pelota que Jannik, pero ninguno que le pegue tan fuerte y la reciba tan pronto. Sinner es un crack, sin duda. La combinación de recibir temprano y golpear con tanta fuerza es lo que hace tan increíble a Sinner. Es mucho más difícil golpear tan fuerte y con tanta consistencia cuando se recibe tan temprano'', comentaba sobre el italiano.

''Hemos visto a muchos chicos parados a tres metros detrás de la línea de fondo en una cancha de arcilla y golpeándola fuerte, ya que tienen tiempo para alinear la pelota y lograr esa conexión. Sinner no hace eso. Él está de pie en la línea de fondo golpeando la pelota con mucha fuerza. Personalmente, nunca había visto a nadie en mi carrera tenística que tenga esa combinación de golpear la pelota con tanta fuerza y ​​recibirla tan pronto'', finalizaba Wilander sobre Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz, en otra órbita

''Luego miras a Alcaraz y parece que está a otro nivel. No significa que sean mejores que Federer en su mejor momento, o Nadal y Djokovic en su mejor momento. Quizás cometan más errores, pero el juego es más rápido. Cometen más errores que Djokovic y Nadal cuando estaban en su mejor momento, y quizá por eso sea tan difícil comparar las diferentes épocas'', compara Wilander, siendo consciente que el tenis ha cambiado mucho tras el cambio generacional.

''Hay que incorporar la mentalidad de Nadal a esta discusión. Hay que incorporar la capacidad de Djokovic para comprender lo que está pasando y darles lo que no quieren. Por eso me gusta que Novak esté presente y trate de probarse frente a estos muchachos, para seguir alimentando este debate'', concluía el extenista.