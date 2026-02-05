Ljubicic relativiza el hito de Alcaraz: ''Ganar 7 Grand Slams ya no tiene el mismo peso mental''

La histórica victoria de Carlitos en el Open de Australia no ha convencido a todos. Ivan Lujubicic ha relativizado su Career Grand Slam, asegurando que hoy es ''mentalmente más fácil'' ganar grandes títulos

El pasado domingo fue un día especial tanto para Carlos Alcaraz como para el deporte español. Con su victoria en Melbourne, el murciano se convirtió en el noveno del circuito masculino en la historia en ganar los cuatro grandes, además del más joven. Aunque a Ivan Ljubicic parece que el logro se le queda corto, abriendo un debate generacional sobre las diferencias entre está época del tenis y una no tan lejana: la del Big Three.

Ljubicic no ve para tanto el logro de Alcaraz

El extenista crotata cree que conseguir lo que ha logrado Alcaraz a sus 22 años era mucho más difícil hace unos años: ''Lo que Federer, Djokovic y Nadal hicieron, ganando 20 Grand Slam o más, quizás haga que hoy sea más fácil ganar siete a los 22 años''. Carlitos ha tenido que ganar sus títulos coexistiendo con Djokovic e incluso con Nadal, además de tener una rivalidad con un Sinner que es una auténtica máquina de precisión.

''En aquel momento, el referente era Pete Sampras, así que cuando llegó a los 14 nos dijimos: 'Tengo que hacerlo'". Hoy el objetivo es diferente, ahora el objetivo es llegar a 25, así que todavía está lejos'', comentaba Ivan Ljubicic en unas declaraciones a Tennis World Italia. ''Desde un punto de vista mental, te dices a ti mismo: 'Está bien, 7 no es una cifra increíble porque tengo que llegar a los 25'. Sería muy diferente ganar 7 y tener el objetivo de llegar a 10''.

El factor mental

''En mi opinión, mentalmente es más fácil ganar siete Grand Slams ahora, que no para un Borg que ganó siete cuando era muy joven'', concluía Ljubicic. El tenis, aunque actualmente es más exigente a nivel físico, el ecosistema del jugador es mucho más estable. Esto se debe a que los tenistas como Carlos Alcaraz tiene un equipo de psicólogos, fisioterapeutas y nutricionistas que se dedican a gestionar su fatiga mental. En la época en la que jugaba Borg, estaba prácticamente solo con su entrenador.

De hecho Borg se retiró a los 26 años porque estaba mentalmente agotado. En los años 70 y 80 la presión mediática era frenética, sin herramientas para gestionarla. Además, hoy en día ganar un Grand Slam a los 20 años no se ve como el fin del camino, sino como el inicio hacia algo grande. Y aunque la sombra del Big Three y otros tenistas míticos es alargada, Alcaraz ha demostrado que puede plantarles cara, para muestra un botón.