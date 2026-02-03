Carlos Alcaraz se pone fecha de caducidad: "No me veo a los 35"

Carlos Alcaraz ha hecho historia en el tenis mundial al conseguir el Grand Slam siendo el más joven de la historia en lograrlo, pero aunque aún siga teniendo mucha carrera por delante, ha confesado que su futuro tiene un límite

Carlos Alcaraz entró este pasado domingo en el olimpo del tenis, y lo hizo al convertirse en el jugador más joven en cerrar el Grand Slam con 22 años y 272 días, ganando el Open de Australia a Novak Djokovic. Por eso mismo pensar en cuanto puede llegar el final de su carrera es algo que carece de sentido, pero a la vez es un buen momento para preguntarle por cuando podría ser el momento en el que opte por colgar la raqueta o al menos la idea que se le pasa por la cabeza en este momento inicial de su vida profesional.

La dura realidad es que Alcaraz reconoció en El Partidazo de Cope que no se ve jugando a cierta edad, y con 35 años cree que ya habrá dicho adiós al tenis profesional. El motivo no es otro que considerar que el tenis actual es "muy exigente mental y físicamente", además de que con el calendario actual cada vez es más complicado mantener el nivel sin que el cuerpo se resienta. La bola va más rápida y los jugadores se ven más exigidos: "El tenis es muy exigente mental y físicamente. La velocidad de la bola ha aumentado, la exigencia en pista, el calendario...".

No obstante, no es la primera vez que un gran tenis dice algo así y luego al final aguanta mientras el cuerpo le deja, empezando por Roger Federer, un ejemplo en el que mirarse para Carlos: "Nosotros tratamos de cuidar el cuerpo lo máximo posible, pero, como dijo un buen sabio -Federer-, no puedes pensar de aquí a 15 años, piensa de aquí a cinco años". A la vez que todo va a depender de como trate el cuerpo al de El Palmar, que hasta ahora mismo ha tenido cierta suerte y le han respetado: "Quizá llegue el momento y siga con más ilusión que nunca y me motive seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita".

Un competidor nato

Para Carlitos ganar es algo casi necesario, pues en la misma entrevista en El Partidazo reconoció que odia más perder de lo que le gusta ganar. Esto habla a las claras de su carácter y de como se comporta en la pista, lo que le ha llevado a conquistar este torneo en Melbourne de la forma en la que lo ha hecho, a base de pura resiliencia y con una fuerza de voluntad digna de los más grandes competidores, como Rafa Nadal, quien presenció la final en la que batió a Nole.