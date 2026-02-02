No todo son buenas noticias para el tenis español: Badosa y Bucsa dicen adiós a las primeras del cambio en Abu Dhabi

El tenis español ha comenzado la semana con muy malas noticias, en este caso para la armada femenina, ya que ni Paula Badosa ni Cristina Bucsa han conseguido superar la primera ronda en Abu Dhabi

La semana terminó este domingo con una gran noticia para el tenis español, gracias a Carlos Alcaraz y su título en el Open de Australia, donde batió a Novak Djokovic en una final para el recuerdo, convirtiéndose en el más joven en ganar los cuatro grandes. Sin embargo, ha llegado el lunes y con él las malas noticias para la armada, en este caso para la femenina, ya que ni Paula Badosa ni Cristina Bucsa han sido capaces de superar la primera ronda en el WTA 500 de Abu Dhabi, mientras que Jessica Bouzas ni siquiera pudo tomar parte por culpa de una lesión.

Para empezar la gran esperanza era Paula Badosa, quien sigue tratando de volver a la primera línea después de su dura lesión del año pasado y tras no poder repetir las semifinales del año pasado en el Open de Australia, cediendo en segunda ronda, se ha dejado muchos puntos en el ranking. Por eso trataba de empezar a recuperarse en el emirato, pero las cosas no le han ido bien. La de Begur cayó ante la rusa Aliaksandra Sasnovich por 4-6, 6-3 y 1-6. Badosa se encontró una rival muy dominante, que le rompió el servicio hasta dos ocasiones en el primer set y aunque la española logró ponerla en aprietos durante la segunda manga, la tenista rusa se mostró implacable en el último parcial del encuentro en donde tan solo concedió un juego.

Bucsa y Bouzas, derrota y ausencia por molestias físicas

Por su parte, Cristina Bucsa sucumbió en dos sets ante la británica Sonay Kartal por 6-3 y 7-6. Bucsa comenzó rompiéndole el servicio en el primer juego a la tenista natural de Brighton pero acabaría cediendo sus dos siguientes servicios instantes después. En un segundo parcial mucho más parejo, la tenista española logró remontar y colocarse en tablas en el quinto juego pero ya en el tiebreak, la británica se mostró mucho más acertada.

Por otro lado está Jessica Bouzas, que iba a ser la otra española del torneo, pero no pudo disputar su partido esta ronda, en el que que iba a enfrentar a Paula Badosa, debido a unos problemas físicos. La gallega sigue con sus 'annus horribilis' y aún no ha ganado un solo partido en todo el 2026, después de caer en la primera ronda de Hobart y del Open de Australia, en ambos casos ante rivales menores como Taylah Preston y Storm Sanders.