Lo que viene para Carlos Alcaraz: Rotterdam en una semana, Doha, gira por Estados Unidos...

La victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ha sido la mejor noticia posible en el inicio de temporada, sin embargo, el tenis no para y el murciano ya está pensando en su siguiente paso, que puede ser en apenas una semana

Carlos Alcaraz ha ganado el Open de Australia, el que era su gran objetivo del año, sin embargo, esto no significa que ya de por finiquitado un curso tenístico que acaba de empezar, todo lo contrario, pues tiene por delante un calendario plagado de torneos que le va a tener compitiendo durante estos primeros meses de temporadas, quizá los que menos actividad tienen antes del inicio de la tierra batida, pero en los que hay varios eventos muy importantes.

Si se mantiene el plan establecido, el murciano se tomará unos días de descanso ahora, pero muy pocos, ya que tiene previsto acudir a Rotterdam, que se jugará del 9 al 15 de febrero y donde defiende la corona, pues el número uno del mundo logró el título en este evento de Países Bajos la pasada temporada. Aunque eso sí, es el primer gran evento que se disputa después de Melbourne y al haber logrado este año el título no es descartable que opte por parar un poco más y volver una semana más tarde. En caso de optar por eso, lo haría del 16 al 22 en el torneo de Doha, donde en 2025 llegó a los cuartos de final.

Lo siguiente en el calendario del ganador de siete Grand Slams son los dos primeros Masters 1000 del curso, en Estados Unidos, primero en Indian Wells, del 4 al 15 de marzo, el que siempre se le ha dado mejor y donde el año pasado Jack Draper le apeó en semifinales y, después, el de Miami, del 18 al 29 de ese mes, donde sufrió una de sus peores derrotas del curso, en primera ronda frente a David Goffin.

La gira de tierra en el horizonte

Una vez que pase toda la intensa ruta por Estados Unidos será el momento de volver al lugar donde Carlitos puede ser un poco más dominante que los demás, la tierra batida. Desde el inicio de su carrera ha sido una superficie en la que ha destacado y ahora tendrá que defender los buenos puntos logrados el año pasado ganando Montecarlo, Roma y Roland Garros. Aunque eso sí, después de perderse el Mutua Madrid Open por lesión, tiene margen para sumar mucho en la Caja Mágica, más allá de la gestión del calendario que decida hacer, pues no sería extraño que optara por parar en alguno de estos torneos, con el fin de llegar lo mejor posible a París, donde defiende corona.