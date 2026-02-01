Novak Djokovic se rinde ante Alcaraz y lanza un desafío futuro: "Mientras esté compitiendo es porque creo que puedo hacerlo"

Novak Djokovic se ha quedado muy cerca de 25º Grand Slam, sin embargo, pese a la derrota en el Open de Australia se ha rendido a Carlos Alcaraz, "justo" vencedor en Melbourne, mientras confiesa que va a seguir buscando la corona

Carlos Alcaraz es el triunfador incontestable del Open de Australia tras conseguir la victoria, su 7º grande y con el que cierra el Grand Slam como el más joven en hacerlo, sin embargo, la gran historia es sin duda alguna la de Novak Djokovic, que a sus 38 años ha rozado el 25º. Después de ganar a Jannik Sinner en semifinales, una de sus mayores victorias de los últimos años, en la final puso contra las cuerdas a Alcaraz, ganándole el primer set con un dominio abusivo, y aunque luego no ha podido mantener ese nivel, ha demostrado que puede pelear con las nuevas estrellas, por lo que la retirada no es una opción.

Un veterano de guerra como el serbio, que ha estado en situaciones de este estilo en infinidad de ocasiones, es todo un señor en la derrota, como ha mostrado este domingo, cuando ha huido de excusas físicas, confesando que Alcaraz ha sido "el justo ganador" y que es el mejor tenista de la actualidad, lo que le obliga a mejorar e ir al límite cada vez que se cruza: "Siempre es un placer enfrentarme a él porque, sin duda, es uno de los mejores jugadores a los que me he medido en mi carrera. Te hace jugar tu mejor tenis para poder vencerle".

Pese a perder, el de Belgrado ha confesado que se va contento con el resultado y con su juego, especialmente en el primer set, donde ha jugado su mejor tenis de los últimos años y por ello tiene que valorar lo conseguido, pues ha vuelto a ser competitivo después de muchos meses de padecimientos ante Alcaraz y Sinner. De hecho, contra el murciano el partido ha estado en los detalles: "Las cosas cambian en el deporte. Uno o dos golpes pueden modificar el impulso del partido y eso fue lo que ocurrió".

'Nole' no está acabado

El discurso del serbio se ha cerrado con un emotivo mensaje que habla a las claras de que queda 'Nole' para rato y es que para él, sigue estando al nivel de optar por los torneos más importantes del calendario: "Mientras esté compitiendo es porque creo que puedo hacerlo. Voy a seguir empujando y ver si tengo otra oportunidad". Y después de lo que ha hecho en Melbourne estas semanas, donde más allá de la suerte que ha tenido en ciertas ocasiones, mayormente con la incomparecencia de Jakub Mensik en octavos y la retirada de lorenzo Musetti en cuartos, ha sido el segundo mejor con cierto margen.