La lluvia paraliza el Miami Open y deja sin jugar a Paula Badosa

Más de 20 partidos se han visto afectados en el inicio del Miami Open, encontrándose entre ellos la española que no podrá debutar en la fecha prevista

La meteorología está siendo la gran protagonista del arranque del Miami Open 2026. Y no precisamente para bien, ya que las fuertes lluvias no han dado tregua y varios partidos han sido aplazados en esta primera ronda del torneo. Ante la imposibilidad de secar las pistas y la previsión de más lluvia, la organización ha decidido posponer los partidos de la sesión diurna y varios de la nocturna, entre ellos el de Paula Badosa contra Aliaksandra Sasnovich.

Suspensión masiva de partidos en el Miami Open

A pesar de que los partidos se cancelaron debido a la inestabilidad climática, todos los eventos se trasladarán al jueves 10 de marzo. Una jornada de puro tenis, ya que en este caso se jugarían los encuentros que ya estaban planeados para este día además de los que se han retrasado, que son los siguientes:

Partidos cancelados WTA

Jennifer Brady vs. Sloan Stephens

Lulu Sun vs. Taylor Townsend

Lili Tagger vs. Ella Seidel

Viktorija Golubic vs. Peyton Stearns

Caty McNally vs. Rebeka Masarova

Sara Bejlek vs. Talia Gibson

Paula Badosa vs. Aliaksandra Sasnovich

vs. Aliaksandra Sasnovich Hailey Baptiste vs. Tatjana Maria

Ashlyn Krueger vs. Dayana Yastremska

Yulia Putintseva vs. Janice Tjen

Ann Li vs. Kimberly Birrell

Solana Sierra vs. Kamilla Rakhimova

Emerson Jones vs. Linda Fruhvirtova

Elena Ruse vs. Antonia Ruzic

Partidos cancelados ATP

Ethan Quinn vs. Hubert Hurkacz

Grigor Dimitrov vs.Raphael Collignon

Stefanos Tsitsipas vs. Arthur Fery

Marcos Giron vs. Martin Landaluce

Darwin Blanch vs. Jan-Lennard Struff

Mariano Navone vs. Nikoloz Basilashvili

Rafael Jodar vs. Yannick Hanfmann

Rafael Jodar vs. Yannick Hanfmann Zizou Bergs vs. Jenson Brooksby

Adrian Mannarino vs. Zhizhen Zhang

James Duckworth vs. Roberto Bautista Agut

Cómo llega Paula Badosa

Paula Badosa llega al Miami Open tras no poder en semifinales del WTA 125 de Austin ante Bianca Andreescu. Aún así, la española busca poder darlo todo en el torneo que tiene lugar en Florida del 18 al 29 de marzo, aunque por ahora el partido que tenía planeado ante Aliaksandra Sasnovish no se podrá jugar hasta el jueves 19.

La tenista sigue luchando contra su lesión crónica en la espalda y los problemas que tiene en la cadera y el muslo derecho. Unas dolencias que le han condicionado la carrera desde 2023, obligándolas en varias ocasiones a retirarse. El último, el WTA de Dubái que tuvo lugar en febrero de 2026 con un nuevo revés que no le deja levantar cabeza. Actualmente se encuentra en el número 100 del ranking WTA, con al esperanza de que el Open de Miami sea su billete para ascender puesto.