La lluvia paraliza el Miami Open y deja sin jugar a Paula Badosa
Más de 20 partidos se han visto afectados en el inicio del Miami Open, encontrándose entre ellos la española que no podrá debutar en la fecha prevista
La meteorología está siendo la gran protagonista del arranque del Miami Open 2026. Y no precisamente para bien, ya que las fuertes lluvias no han dado tregua y varios partidos han sido aplazados en esta primera ronda del torneo. Ante la imposibilidad de secar las pistas y la previsión de más lluvia, la organización ha decidido posponer los partidos de la sesión diurna y varios de la nocturna, entre ellos el de Paula Badosa contra Aliaksandra Sasnovich.
Suspensión masiva de partidos en el Miami Open
A pesar de que los partidos se cancelaron debido a la inestabilidad climática, todos los eventos se trasladarán al jueves 10 de marzo. Una jornada de puro tenis, ya que en este caso se jugarían los encuentros que ya estaban planeados para este día además de los que se han retrasado, que son los siguientes:
Partidos cancelados WTA
- Jennifer Brady vs. Sloan Stephens
- Lulu Sun vs. Taylor Townsend
- Lili Tagger vs. Ella Seidel
- Viktorija Golubic vs. Peyton Stearns
- Caty McNally vs. Rebeka Masarova
- Sara Bejlek vs. Talia Gibson
- Paula Badosa vs. Aliaksandra Sasnovich
- Hailey Baptiste vs. Tatjana Maria
- Ashlyn Krueger vs. Dayana Yastremska
- Yulia Putintseva vs. Janice Tjen
- Ann Li vs. Kimberly Birrell
- Solana Sierra vs. Kamilla Rakhimova
- Emerson Jones vs. Linda Fruhvirtova
- Elena Ruse vs. Antonia Ruzic
Partidos cancelados ATP
- Ethan Quinn vs. Hubert Hurkacz
- Grigor Dimitrov vs.Raphael Collignon
- Stefanos Tsitsipas vs. Arthur Fery
- Marcos Giron vs. Martin Landaluce
- Darwin Blanch vs. Jan-Lennard Struff
- Mariano Navone vs. Nikoloz Basilashvili
- Rafael Jodar vs. Yannick Hanfmann
- Zizou Bergs vs. Jenson Brooksby
- Adrian Mannarino vs. Zhizhen Zhang
- James Duckworth vs. Roberto Bautista Agut
Cómo llega Paula Badosa
Paula Badosa llega al Miami Open tras no poder en semifinales del WTA 125 de Austin ante Bianca Andreescu. Aún así, la española busca poder darlo todo en el torneo que tiene lugar en Florida del 18 al 29 de marzo, aunque por ahora el partido que tenía planeado ante Aliaksandra Sasnovish no se podrá jugar hasta el jueves 19.
La tenista sigue luchando contra su lesión crónica en la espalda y los problemas que tiene en la cadera y el muslo derecho. Unas dolencias que le han condicionado la carrera desde 2023, obligándolas en varias ocasiones a retirarse. El último, el WTA de Dubái que tuvo lugar en febrero de 2026 con un nuevo revés que no le deja levantar cabeza. Actualmente se encuentra en el número 100 del ranking WTA, con al esperanza de que el Open de Miami sea su billete para ascender puesto.