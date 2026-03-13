Paula Badosa se encuentra a sí misma y al top 100 en Austin

Paula Badosa sigue avanzando en el WTA 125 de Austin, donde poco a poco se está reencontrando con su tenis, al punto de que ya está en semifinales, lo que le sirve para volver al top 100 de la WTA

El año de Paula Badosa está siendo un absoluto drama, pues una vez las lesiones están siendo un compañero de viaje demasiado duro para la de Begur, que se está perdiendo muchos torneos, lo que sumado a los que no pudo disputar a finales de 2025 ha hecho que su ranking, que hace 12 meses bordeaba el top 10, ahora esté más allá del 100. Por eso mismo está jugando torneos menores, como el WTA 125 de Austin esta semana, en el que ya está en semifinales, lo que le va a permitir entrar de nuevo el lunes entre las 100 mejores del mundo.

En los cuartos de final del torneo tejano Badosa se midió a la austriaca Sinja Kraus, de 23 años y en el puesto 107 del mundo, pero que no ha podido hacer nada para frenar el empuje de la española, quien tras un primer set muy peleado, en el que ha aprovechado una rotura tardía para cerrarlo por 7-5, ha subido el nivel en el segundo, rematando la victoria con un 6-1 tras 82 minutos de pelea.

La de Begur ha confesado que realmente no está disfrutando en exceso, pues aún no está del todo cómoda en la pista y con su tenis, pero eso no le impide ganar y coger sensaciones de cara a su objetivo, sumar horas en pista y mejorar poco a poco: “No estoy sintiendo muy bien mi juego, porque creo que necesito más partidos, pero desde el punto de vista mental, que es muy importante para mí, me veo muy bien. Me falta sentir que estoy haciendo mi mejor tenis”.

Ahora, Bianca Andreescu

Tras una serie de partidos relativamente cómodos para Badosa ahora el nivel va a subir y mucho, pues enfrente va a tener a Bianca Andreescu, una grande en horas bajas, que pese a no pasar por su mejor momento ganó el US Open en 2019, por lo que cuenta con un pedigrí de alto nivel. En Austin está cuajando un gran tenis, el que por ahora le ha servido para llegar a semifinales después de ganar en un duro partido a la australiana Emerson Jones por 6-4, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 3 minutos de juego, lo que hará que llegue más cansada que la española a este duelo. Por otro lado, la primera semifinal la van a disputar la tailandesa Lanlana Tararudee, gran sorpresa del evento, ante la sexta favorita, la australiana Kimberly Birrell.