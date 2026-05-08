Rafa Jódar - Matteo Arnaldi: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Roma Open 2026

Rafa Jódar evita a Alex de Miñaur y se enfrenta a Matteo Arnaldi en tercera ronda del Master 1.000 de Roma 2026

Rafa Jódar se estrenó en el Roma Open 2026 a lo grande, con un duro partido ante Nuno Borges en el que demostró una madurez impropia de sus 19 años y en el que dio un paso adelante en la enorme progresión que tiene en los últimos meses.

El hecho de partir como uno de los últimos cabezas de serie evitaba que se enfrentara a uno de los favoritos en la segunda ronda, pero le obligaba a vérselas con un Top-8 en tercera. Sin embargo, no será así, ya que Alex de Miñaur, que era el rival que le había tocado en fortuna por su lado del cuadro, se ha visto sorprendido por el italiano Matteo Arnaldi.

El tenista transalpino, actual 106 del mundo, ya tuvo un gran debut ante el mallorquín Jaume Munar y, en segunda ronda, ha remontado a De Miñaur, ante el que perdió el primer set por 6-4, ganó el segundo en el 'tie break' por 7-5 y, en el tercero, recuperó un 'break' en contra y rompió en el noveno juego para cerrar el encuentro con su saque por (4-6, 7-6(5) y 6-4).

Jódar y Arnaldi no se han visto nunca las caras en el circuito. A priori, el español parte como favorito, pero el italiano contará con la grada a su favor, algo que ya notó Munar el miércoles y, este viernes, De Miñaur.

Con este triunfo ante Borges, Rafa Jódar se sitúa como 31 del mundo, por lo que de mantener esa posición en la semana previa a Roland Garros, sería cabeza de serie en el torneo parisino.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Matteo Arnaldi?

El partido entre Rafa Jódar y Matteo Arnaldi correspondiente a la tercera ronda masculina del Roma Open 2026 tendrá lugar este domingo 10 de mayo. El horario del encuentro aún no se conoce, ya que el orden de juego saldrá el sábado por la tarde.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Roma Open 2026

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y es la plataforma que retransmite el mejor torneo italiano a través de sus canales.

La opción alternativa para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

El WTA 1.000, por su parte, también puede verse por Tennis Channel, en la plataforma Orange TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en este tercer Master 1.000 de tierra batida, con especial atención a los tenistas españoles.