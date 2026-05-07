Dani Mérida no cambia el panorama español en el Roma Open 2026

El madrileño cae en su debut en el cuadro final del Master 1.000 de Roma, que ve cómo España se queda sin representantes femeninos tras la derrota de Cristina Bucsa

Cero de cinco y ninguna tenista superviviente, a estas alturas, en el cuadro femenino. Ése está siendo por ahora el arranque del Roma Open 2026 para los jugadores españoles. La Armada española vio cómo perdía a los tres representantes que ponía en liza en la jornada del miércoles y cómo los dos primeros que han comenzado este jueves seguían por el mismo camino.

Dani Mérida, en el que había puestas muchas esperanzas después de alcanzar la tercera ronda en el Mutua Madrid Open y de la imagen que había dejado en la previa celebrada en el Foro Itálico, no pudo pasar de la primera ronda tras caer en un duro partido a tres sets. Más dura fue la derrota de Cristina Bucsa, que ha llegado a Madrid y Roma como cabeza de serie, y que en ambas ocasiones ha perdido a las primeras de cambio.

Mérida tenía a priori una eliminatoria asequible con el georgiano Nikoloz Basilashvili, un tenista que, como él, procedía de la fase previa. Y ante el que mantuvo un duelo muy igualado que se resolvió en tres sets. El tenista madrileño no pudo repetir remontadas como las que ha ofrecido en los últimos tiempos y pago el esfuerzo en la tercera manga.

El jugador español perdió el primer set por 6-4 en un igualado duelo que pudo caer del lado de cualquiera. Mérida reaccionó en el segundo, rompió pronto y logró mantener su ventaja pese a los intentos del rival por igualar el set. Sin embargo, en la manga definitiva Basilashvili tiró de veteranía y supo aprovechar mejor sus ocasiones para hacerse con el partido. Eso impide ver a Mérida ante un Top-10 como Ben Shelton, que será el próximo rival del georgiano en segunda ronda.

Qinwen Zheng fue demasiado para Cristina Bucsa

Sí se podía esperar más la derrota de la cántabra Cristina Bucsa, pese a que había pasado exenta de primera ronda al ser la 30ª cabeza de serie del WTA 1.000 de Roma. La jugadora español no había tenido suerte en el sorteo y le tocó como rival la tenista que saliera ganadora del duelo entre la china Qinwen Zheng y la húngara Anna Bondar. La primera es toda una finalista de Grand Slam y la otra una de las jugadoras de ránking medio que más nivel está ofreciendo en este tramo de la temporada.

La subcampeona del Open de Australia 2024 viene de sufrir una grave lesión en el codo que le tuvo un tiempo de baja, pero en condiciones normales, tiene potencial para estar en el Top-10. Y lo volvió a demostrar. Primero contra Bondar y este jueves frente a Cristina Bucsa, a la que derrotó por 7-6(6) y 6-2 en el Foro Itálico.

Con la eliminación de Bucsa y después de que Jessica Bouzas cayera el miércoles frente a Karolina Pliskova, España se queda sin representantes en el cuadro femenino del último gran torneo antes de Roland Garros.

Matteo Berrettini no ve la luz

Entre los resultados destacados de la jornada matinal en el Roma Open 2026 está la eliminación del italiano Matteo Berrettini, que no acaba de salir de su irregularidad y que cedió en primera ronda frente al australiano Popyrin. En el cuadro masculino también destacan las victorias del serbio Miomir Kezmanovic o del francés Terence Atmane, quien superó con claridad al belga Zizou Bergs. Dino Prizmic ganó a Fucsovics y será el primer rival de Djokovic en Roma.

En el cuadro femenino, donde empezaba la segunda ronda, aparte de Bucsa, también se ha podido ver ya en juego a la subcampeona de Madrid, la rusa Mirra Andreeva, que ha derrotado a la croata Antonia Ruzic por 6-1 y 6-0. La belga Elise Mertens también ha superado esta ronda ante la húngara Udvardy (6-4 y 6-2).