Rafa Jódar ya conoce su posible rival y suerte para Dani Mérida en Roma

El madrileño y Alejandro Davidovich estaban a la espera de que acabara la fase previa del Roma Open 2026 para conocer con quienes se podían enfrentar

Con el final de la fase previa del cuadro masculino, ha quedado conformado completamente el cuadro final del Roma Open 2026 y, con ello, tanto Rafa Jódar como Alejandro Davidovich han podido conocer a sus posibles rivales en el Foro Itálico.

Ambos tenistas españoles están entre los 32 mejores clasificados en el abierto italiano y, por tanto, están exentos de jugar la primera ronda. Pero sólo conocían a uno de sus posible rivales, ya que el otro debía proceder de la fase previa.

En este sentido, Rafa Jódar ve cómo en segunda ronda podría repetirse el partido que le sirvió para debutar en Madrid y que fue en el que más sufrió antes de vérselas con Jannik Sinner. El neerlandés Jesper de Jong ha superado la fase previa, donde dejó en la cuneta al valenciano Pedro Martínez, y ahora se enfrentará al portugués Nuno Borges. El ganador de este partido será el rival de Jódar en segunda ronda.

Alejandro Davidovich, por su parte, ya conoce también cuál será el partido del que salga su rival. El malagueño ya sabía que uno de los contendientes sería el argentino Juan Manuel Cerúndolo y le faltaba el otro, que será el chileno Cristian Garín. Tanto el Borges-De Jong como este Cerúndolo-Garín se disputan este jueves.

Dani Mérida, ante otro tenista de la previa

Lógicamente, también han conocido sus emparejamientos los tres tenistas españoles que han superado la fase previa en el Foro Itálico. En este sentido, el más afortunado ha sido Dani Mérida, ya que ha quedado emparejado con otro tenista procedente de la fase previa. El madrileño se las verá con el georgiano Nikoloz Basilashvili. El ganador de este partido se las verá con Ben Shelton en segunda ronda.

No han tenido tanta fortuna los otros dos representantes españoles. Pablo Carreño, que estará más descansado al no haber tenido que jugar su último partido de la previa, se las ve con el chileno Alejandro Tabilo, que llega directamente de ganar el ATP Challenger de Aix-en-Provence.

Tabilo ganó en esa final al norteamericano Ethan Quinn, que será, precisamente, el rival del jerezano Pablo Llamas en Roma. El que gane el duelo entre Carreño y Tabilo se cruzará con Francisco Cerúndolo en segunda ronda y el que lo haga en el Llamas-Quinn se cruzará con el francés Corentin Moutet en el partido siguiente.

Bucsa se las verá con Qinwen Zheng

Mientras el cuadro final masculino en el Roma Open 2026 arranca este miércoles, el femenino lo ha hecho hoy martes y ha permitido a la cántabra Cristina Bucsa conocer contra quien debutará. Lo hará con la exfinalista del Open de Australia hace tres años, la china Qinwen Zheng, que ha ganado a la húngara Bondar en primera ronda por 3-6, 6-3 y 6-4.

La otra española presente en este cuadro femenino, la gallega Jessica Bouzas, debuta este miércoles ante la checa Karolina Pliskova.