La última hora de la lesión de Carlos Alcaraz que preocupa aún más

El murciano ya ha dado por concluida su lucha por el número uno del mundo esta temporada y, ahora, su preocupación es volver a ser el que era antes de la lesión sufrida en el Conde de Godó en su muñeca derecha

Será difícil volver a ver a Carlos Alcaraz en el número uno del mundo, vayan asimilándolo. Al menos, en 2026. Porque, entre otras cosas, el murciano ya ha dado esa batalla por perdida consciente de cuál debe ser su objetivo prioritario en estos meses: recuperarse de su lesión.

En Montecarlo, Sinner le bajó del cetro mundial, pero el de El Palmar esperaba recuperarlo a la semana siguiente en Barcelona, unas aspiraciones que se fueron al traste con su lesión en la muñeca derecha que sufrió a las primeras de cambio. Su retirada en el Conde de Godó hizo que comenzaran los estudios y los análisis pertinentes a florecer.

Todos pensaron que para Madrid estaría o, como muy tarde, para Roma, pero que en Roland Garros jugaría sí o sí. Pues no. Dos ya se los ha perdido y el último es cuestión de que llegue la fecha, porque el murciano ya ha comunicado que no llega a tiempo.

Y lo que parecía una simple molestia se ha convertido en un asunto casi de estado. Porque ya todo el mundo opina y le aconseja sobre cuándo y cómo debe reaparecer. Nadie quiere que se pierda en el camino uno de los mejores tenistas de la historia por una lesión. Y si ocurre no sería la primera vez que pasa. Y el último ejemplo lo tenemos con Paula Badosa.

Pablo Andújar desvela el pensamiento de Carlos Alcaraz

Ante el sinfín de noticias que semanalmente salen de él, Pablo Andújar ha confesado una información de última hora sobre Alcaraz. Habló hace cuarenta y ocho horas con él y en su intervención en 'Tablero Deportivo' de RNE Deportes ha confesado las intenciones del número dos del mundo.

"Tuve la suerte de hablar con él antes de ayer cinco minutos y me comentó que quiere volver cuando esté al 100%. No se marca plazos, va a ir día a día", afirma el extenista español. En este mismo sentido, recuerda lo que tuvo que pasar él en sus tiempos: "Yo he tenido cinco operaciones en el codo, y cuando tú te marcas plazos y no llegas a ese objetivo, puede crear cierta ansia. Le veo muy concienciado en ese aspecto, cuando vuelva es porque estará al 100%".

Y Sinner, mientras tanto, sigue con su velocidad de crucero

Esta semana Roma acoge el ATP Masters 1000 y el WTA 1000, uno de los torneos más prestigiosos sobre tierra batida y antesala de Roland Garros. Un certamen que estará marcado por la ausencia de Carlos Alcaraz pero con el sueño de Rafael Jódar, la nueva sensación española, de dar la sorpresa en el Foro Itálico tras un gran desempeño en Madrid.

En dicho torneo, el italiano Jannik Sinner jugará como local y buscará una hazaña que hasta ahora sólo ha conseguido Djokovic, la de conquistar el 'Career Golden Masters', un logro reservado a quienes han ganado cada uno de los torneos ATP Masters 1000.Y visto lo visto en Madrid, el transalpino parece dispuesto a seguir ampliando la brecha con Alcaraz en el ranking. Y para impedirlo, al murciano no le quedará más remedio que encomendarse a sus compatriotas Jódar y Munar.

Rafa Jódar toma el relevo de Carlos Alcaraz en Roma

Jódar llega al Masters 1000 de Roma como una de las irrupciones del circuito, y a sus 19 años, el madrileño es cabeza de serie en el Foro Itálico, beneficiado también por las bajas anunciadas.

El joven de Leganés aterriza en la capital italiana tras firmar sus primeros cuartos de final en un Masters 1000, en Madrid, donde sólo el número uno del mundo, Jannik Sinner, fue capaz de frenarle.

En la Caja Mágica de la capital española logró su primera victoria ante un top 10, el australiano Alex de Miñaur, y confirmó su condición de revelación del tenis español.