Arsenal - Atlético de Madrid: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de la UEFA Champions League

Ingleses y españoles se ven las caras en el Emirates Stadium tras el 1-1 de la ida en busca de una plaza en la final de Estambul del próximo 30 de mayo

El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes en la vuelta de las semifinales de la Champions League en el Emirates Stadium. Un partido de máxima emoción y que podría entenderse de una final en sí, ya que ingleses y españoles empataron en el encuentro de ida celebrado hace una semana en el Metropolitano (1-1).

Por lo tanto el que venza tendrá billete para la glamurosa final del próximo 30 de mayo que se celebra en Budapest y que encumbra al mejor equipo continental de la temporada. Claro que para eso primero debe resolverse el duelo entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, un emparejamiento que promete chispas y que no ofrece un claro favorito tras lo visto en Madrid.

¿Dónde ver por TV el partido Arsenal - Atlético de Madrid - de la UEFA Champions League?

El encuentro que disputan el Arsenal y el Atlético de Madrid arranca en el Emirates Stadium a las 21:00 horas y se podrá ver por Movistar+ a través de Movistar+ Liga de Campeones. Este canal también se sintoniza en la plataforma Orange TV. Se trata del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Tras la ida toca el desenlace final.

¿Cómo seguir online el partido Arsenal - Atlético de la UEFA Champions League?

Este interesantísimo duelo se puede seguir en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto. ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas a la conclusión del partido. También en las redes sociales de este medio de comunicación se dará habrá actualizada al instante de este partido de vuelta de las semifinales de la Champions League.

Posibles alineaciones del Arsenal -Atlético de Madrid, partido vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League:

La gran duda en el once del Arsenal es Martin Odegaard, quien no se ha ejercitado en el último entrenamiento previo al partido contra el Atlético de Madrid. El noruego ya no estuvo a disposición de Mikel Arteta el pasado fin de semana. Los que parece que no estarán disponibles son Jurriën Timber, Mikel Merino y Kay Havertz.

El Atlético de Madrid viajó hasta Londres únicamente con las bajas de los lesionados Pablo Barrios y Nico González. El resto, dudas incluidas estos días atrás por diferentes problemas físicos, viajaron con el equipo. Son los casos de Julián Álvarez, Guiliano Simeone o Alexander Sorloth. Habrá que ver, eso sí, si Simeone apuesta por todos ellos para el once.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Martinelli y Gyokeres.

Atlético de Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Hancko, Marc Pubill, Ruggeri; Johnny Cardoso, Koke; Giuliano Simeone, Griezmann, Lookman, y Julián Álvarez.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).