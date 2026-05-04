El Atlético de Madrid sigue atento a Odegaard: no entrena con el Arsenal

El futbolista del Arsenal no se ha ejercitado en el entrenamiento previo al choque frente al Atlético de Madrid de la Champions League y apunta a ser baja para las semifinales

El Atlético de Madrid está a un partido de poder disfrutar de una nueva final de la UEFA Champions League. El conjunto rojiblanco dejó la eliminatoria abierta al empatar 1-1 frente al Arsenal en la ida. La vuelta se jugará en el Emirates Stadium, que pone el foco en Odegaard, al igual que el Atlético de Madrid. El noruego no se ha entrenado en la sesión previa al choque y es duda para el partido del martes.

El Arsenal se ejercitó este lunes, en la última sesión previa al duelo contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League, sin Martin Odegaard, Jurrien Timber y Kai Havertz. El alemán se ha perdido los dos últimos partidos por un problema muscular, mientras que Odegaard fue baja el fin de semana contra el Fulham por unas molestias en la rodilla y Timber no juega desde hace un mes. Mikel Arteta, en principio, apunta a que no podrá contar con ninguno de los tres, lo que le obligará a jugar con Viktor Gyökeres en punta, con Eberechi Eze como '10' en lugar de Odegaard y con Cristhian Mosquera o Ben White en el lateral derecho.

La posible baja de Odegaard, entre otras, beneficia a un Atlético de Madrid que estudia cada movimiento del equipo de Mikel Arteta en busca de la ansiada final. Los rojiblancos no llegan a la última fase del campeonato desde el 2016, ocasión en la que volvió a perder con el Real Madrid tras la final de Lisboa en 2014.

El Arsenal sacó un empate a uno en el Metropolitano y tendrá que solventar la eliminatoria en casa, donde no ha perdido en toda la Champions League, si quiere estar en la segunda final de Champions de su historia tras perder la primera de ellas ante el Barcelona en 2006.

Más de 18 millones de euros en juego

Además del billete para la final de la Champions League, las semifinales entre el Arsenal y el Atlético de Madrid otorgarán 18,5 millones de euros de ingresos al ganador por el pase a la final de la máxima competición continental, en la que el conjunto de Diego Simeone ya ha obtenido 75,15 millones a falta del reparto del mercado televisivo en la actual edición del torneo.

Aparte de esos 18,5 millones de euros, el ganador posterior del encuentro decisivo del próximo 30 de mayo en Budapest obtendrá otros 6,5 millones de euros más 4 millones por su participación en la Supercopa de Europa garantizados sólo por jugarla, además un millón extra si también consigue ser el vencedor del choque ante el campeón de la Liga Europa.