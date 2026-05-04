La Champions League 'revive' a Julián Álvarez, Giuliano, Sorloth y Giménez

Los cuatros jugadores del Atlético de Madrid regresan a la convocatoria para la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal

El Atlético de Madrid va con todo a por la Champions League. Simeone dispone de todo el arsenal ofensivo para, valga la redundancia, vencer al Arsenal. La máxima competición europea de clubes 'revive' a Julián Álvarez, Giuliano, Sorloth y Giménez, que no estuvieron presente en el duelo de LaLiga ante el Valencia por molestias. Ahora, los cuatros futbolistas van citados a la vuelta de las semifinales de la Champions League.

En el encuentro de ida del pasado miércoles, Julián Álvarez sufrió una torcedura de tobillo, Giuliano Simeone un golpe en la cintura y Sorloth unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo que los apartaron de la visita a Mestalla y de la dinámica normal de los entrenamientos para recuperarse para la cita decisiva del martes en Londres. De momento, a la espera del entrenamiento vespertino de este lunes, los tres forman parte de la expedición del Atlético, que tiene las dos únicas bajas de Nico González y Pablo Barrios, aquejados de sendas lesiones musculares, una vez que Giménez ya está repuesto de una dolencia muscular sufrida el 4 de abril ante el Barcelona.

La convocatoria del Atlético de Madrid para medirse al Arsenal en la Champions League

De esta forma, la convocatoria del Atlético de Madrid está compuesta por 25 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Robin Le Normand, Julio Díaz y Javi Boñar; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Alex Baena, Thiago Almada, Marcos Llorente y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid, con todo para no repetir la debacle del 21 de octubre

El empate de la ida en el estadio Metropolitano mantiene todo abierto. Una final pendiente del vencedor del duelo de vuelta o de los penaltis. No hay más posibilidades en los 90 o los 120 minutos, si hay prórroga, que se disputarán este martes en el Emirates, con el aviso y el aprendizaje del 4-0 recibido allí por el Atlético el pasado 21 de octubre. En la tercera jornada de la fase liga, el conjunto rojiblanco visitó el mismo escenario que ahora, con un resultado fatal, con cuatro goles encajados en apenas 13 minutos durante el segundo tiempo. Del 57 al 70, con el 1-0 de Gabriel Magalhaes, el 2-0 de Gabriel Martinelli y el 3-0 y el 4-0 de Viktor Gyokeres. Seis meses después, vuelve a ese campo.