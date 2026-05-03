Guido Rodríguez se pone de parte de la afición del Valencia

El centrocampista argentino se mostró autocrítico con la imagen ofrecida y el no saber manejar los tiempos del partido, al mismo tiempo entendió el enfado de Mestalla: "Entiendo la frustración de los aficionados"

El Valencia sufrió este sábado una de las derrotas más dolorosas no por ser el rival qué era, el Atlético de Madrid, sino porque desaprovechó una oportunidad de oro para dejar la permanencia casi asegurada al caer ante un equipo rojiblanco con los menos habituales y muchos canteranos en su once ya que llegaban a Mestalla con la mente puesta en el partido de Londres del próximo martes.

Sin embargo, el Valencia no pudo aprovechar las circunstancias y acabaría cayendo derrotado en la segunda parte, lo que provocó el enorme enfado de la afición de Mestalla, algo que lógicamente entiende el argentino Guido Rodríguez, que acabó el choque "con bronca" y muy "frustrado" por el resultado. "Salimos a buscar el partido. Por momentos estuvimos mejor y en otros sufrimos un poco más. Hay que seguir, hay que pasar la bronca y pensar ya en el próximo partido", apuntaba el centrocampista argentino.

El ex del West Ham, que llegó en el mercado de enero, reconoció también que no supieron manejar los tiempos del partido, lo que le acabó costando la derrota: "Son situaciones y momentos de partido que hay que saber manejar eso. Cuando estas mejor, tratar de manejar los ritmos y atacar. Hay momentos en los que hay que sufrir. Tenemos que aprender a manejar esos momentos de partido y ojalá lo podamos mejor hacer en el próximo partido".

12 puntos por delante para certificar la permanencia

Sea como fuere, al Valencia le quedan por delante cuatro partidos para intentar amarrar la salvación sin tener que llegar a la última jornada, algo que Guido espera lograr con margen. "Quedan cuatro partidos muy importantes. Sabemos lo que nos estamos jugando, lo que demanda este escudo y vamos a hacer todo lo posible para mantener al Valencia lo más arriba posible", ha asegurado el mediocentro.

Por último, Guido Rodríguez quiso mandar un mensaje a la afición, de la que entiende su enfado: "Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo que estén enojados. El Valencia tiene que estar en otro lado. La posición que estamos en la tabla es lo que marca la realidad. Tenemos que trabajar juntos, levantar la cabeza y como grupo sacar esto adelante. Estoy convencido de que lo vamos a hacer".

Pepelu mira hacia adelante: "El domingo tenemos otro partido"

También Pepelu lamentó la derrota pero al mismo tiempo apostó por pasar página y centrarse ya en el partido del próximo domingo. "Esto es fútbol, no nos ha salido y el domingo tenemos otro partido, así que a remar y que nos salga el domingo", apuntó el jugador de Denia en declaraciones a Movistar.El jugador alicantino admitió que es un palo duro y no quiso entrar en la polémica del segundo gol del Atlético, que llegó tras haber levantado el linier el banderín por un posible fuera de juego. "Son decisiones de los árbitros y no podemos meternos ahí", señaló.

Pepelu también bordeó una pregunta sobre los silbidos que hubo en Mestalla durante buena parte del partido y sobre si eso podía haber transmitido nerviosismo a los jugadores. "Sabemos que Mestalla es una afición exigente, el Valencia es un club exigente y lo respetamos y tenemos que jugar con eso, sabemos que tenemos que jugar con eso. Los que jugamos, los que estamos dentro somos nosotros y no nos ha salido", finalizó