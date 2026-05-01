Simeone anuncia bajas y, por tanto, rotaciones: "Me lo pide la forma de los jugadores"

Debido a que hay jugadores que arrastran molestias físicas y a que hay partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League el martes contra el Arsenal, el entrenador del Atlético de Madrid no va a arriesgar lo más mínimo y va a dar descanso a algunos de sus jugadores

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido de LaLiga que su equipo va a disputar contra el Valencia CF y en el que no van a poder participar algunos de sus futbolistas más importantes debido a que tiene pequeños problemas físicos. El técnico argentino ha señalado que no va a arriesgar lo más mínimo y, por tanto, hará rotaciones masivas teniendo en cuenta que el martes el Atleti disputa el encuentro de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League.

Así va a llegar el Atlético de Madrid al partido contra el Valencia CF

- Simeone señala las bajas del Atlético de Madrid para el partido contra el Valencia CF

Aunque no hubiera partido el martes, Julián Álvarez posiblemente no habría llegado al sábado, Sorloth no habría llegado al sábado, Giuliano Simeone no habría llegado al sábado, Barrios no habría llegado al sábado, Giménez no habría llegado al sábado, así que no creo que me olvide de alguno más. Está más que claro que vamos a ir con los que estén mejor para competir mañana.

- Simeone anuncia rotaciones

Es que me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos que estos chicos el otro día terminaron con molestias y, evidentemente, vamos a ir por el lado donde haya gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa.

- La opción de acabar tercero en LaLiga

Pensando en el partido de mañana, en la importancia que tiene intentar alcanzar al Villarreal, que está delante nuestro, y obviamente hacer un partido importante contra un equipo que necesita puntos, que va a jugar con la presión de su gente y con la intensidad que el Valencia tiene desde que llegó su entrenador. No me imagino otro partido que ese.

La importancia de Thiago Almada y de la UEFA Champions League

- Simeone analiza el momento que atraviesa Thiago Almada

Thiago Almada es un jugador muy importante para nosotros. Justamente estuvimos charlando hace muy poquito, cuando terminó el entrenamiento, de sus condiciones y de su trabajo durante la temporada con nosotros. Y lo importante es que, ya sea, como siempre hablamos, 20 minutos, 60 o 90, esperemos que mañana haga un partido con la jerarquía que tiene.

- Su visión sobre alcanza la final de la UEFA Champions League

Me siento en paz. Estoy dando el máximo, mis jugadores también dan el máximo. Es lo que necesito. Ver esa energía que va de la mano de lo que venimos trabajando durante 14 años. Un camino largo, con dificultades. Muy difícil llegar a donde llegamos esta temporada, es un regalo que el equipo se hace a sí mismo. Ojalá lo podamos llevar adelante hasta el final.