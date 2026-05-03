La emoción y la sorpresa de Griezmann por la ovación de Mestalla

El futbolista francés apenas jugó 20 minutos pero fue clave para el triunfo rojiblanco, sin embargo, Mestalla lo recibió con aplausos en el que ha sido su último partido en el estadio valenciano

La afición de Mestalla fue la gran protagonista en el partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid. 45.889 espectadores se dieron cita en la grada del estadio valencianista logrando sorprender a Antoine Griezmann. El delantero francés, que vive sus últimas semanas como futbolista del Atlético de Madrid antes de marcharse a la MLS estadounidense tras firmar con el Orlando City para las tras próximas temporadas, se llevó una sorprendente ovación del público de Mestalla cuando saltó al campo.

El francés fue uno de los muchos jugadores importantes que se quedó en el banquillo de inicio, pero con empate a cero todavía en el marcador, Diego Pablo Simeone decidía meter a Griezmann por Mendoza y cuál fue la sorpresa del galo que cuando saltaba al terreno de juego una buena parte de Mestalla arrancó en aplausos.

El agradecimiento de Griezmann

El propio futbolista, sorprendido por el suceso, agradecía el gesto a la afición de Mestalla tras finalizar el partido, compartiendo una fotografía a pie de campo de la grada de Mestalla, ya vacío, y la frase: "Gracias Mestalla por los aplausos". Todo ello acompañado por un emoticono con cara de sorpresa, otro con las lágrimas saltadas y un corazón.

De esta forma, el valencianismo, siempre exigente con su equipo y hostil con el contrario, quiso dejar a un lado la rivalidad y reconocer al futbolista del Atlético de Madrid su trayectoria en el que posiblemente haya sido su último partido como profesional en Mestalla.

Sin embargo, Griezmann ha sido uno de los jugadores que más veces ha castigado al Valencia. A lo largo de su carrera deportiva, es el futbolista con más victorias ante el club che, con un total de 20, igualando a Raúl y Busquets, según apunta Pedro Martín.

El mítico Pepe Claramunt, homenajeado en los prolégomenos

Mestalla se rindió este sábado, como hizo en centenares de tardes entre 1966 y 1978, a Pepe Claramunt, el histórico capitán de un Valencia que este año celebra el 'Any Claramunt' para festejar el 80 cumpleaños de una de sus grandes leyendas.Con las gradas puestas en pie, Claramunt hizo el saque de honor antes del inicio del encuentro entre el Valencia y el Atlético de Madrid y recibió de otra leyenda como Ricardo Arias un cuadro con el póster de este año de celebraciones con una foto suya de su época en activo.

Nacido y criado en Puçol (Valencia) en julio de 1946, jugó en el Mestalla, el filial del club, en la campaña 65-66, se estrenó en la siguiente temporada en el primer equipo, en el que encadenó doce temporadas antes de retirarse.Claramunt tuvo un papel importante en la conquista de la Copa de 1967 y también en la Liga que ganó el equipo valencianista en 1971. En total disputó 450 partidos con el primer equipo, en los que pese a su posición de centrocampista marcó 90 goles. Debutó con 22 años en la selección española absoluta y fue su primer capitán valenciano. Como internacional, disputó 23 encuentros y marcó 4 goles.