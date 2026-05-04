Griezmann: "Antes jugaba con mucho estrés, ahora tengo más pausa y soy más completo"

El delantero francés habla de cómo afronta la vuelta de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal en comparación con otros momentos de su carrera en este tipo de partidos

Antoine Griezmann ha sido el encargado de acompañar a Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa oficial del Atlético de Madrid previa al partido de la vuelta de las semifinales de la Champions League que le medirá al Arsenal en el Emirates Stadium. El francés busca su segunda final en un momento de mayor madurez futbolística personal.

"Aquella final era muy diferente. Llegaba con mucho estrés. Todo era a mucha velocidad y no sabía cuando dar pausa. Ahora soy más completo y estoy más tranquilo. Afronto los partidos más tranquilo y con más alegría. Son momentos que crees que van a volver y luego no vuelven. Jugar una semifinal no es para cualquiera", ha relatado Griezmann.

Lo que visualiza Griezmann

Por eso era claro al ser preguntado si se visualizaba en la final de la Champions League. "Visualizo el partido de mañana, en lo que van a necesitar mis compañeros. No pienso en los partidos que me quedan. Sólo pienso estar fresco y con piernas", ha indicado Griezmann acerca del futuro inmediato.

Para el atacante del Atlético de Madrid una de los espejos debe ser la segunda parte del equipo contra el Arsenal en el Metropolitano: "Tengo ganas e ilusión del partido. Es algo muy bonito de jugar y vivirlo. Esperamos que el nivel sea el de la segunda parte". También ha hablado Griezmann de lo supone para esta competición: "La Champions siempre es diferente. Lo que a mí me ha servido es que siempre he querido jugarlos desde niño".

Su manera de ejercer el liderazgo

Una de las preguntas planteadas al futbolista es que si se hubiera arrepentido al irse al ver cómo el Atlético de Madrid llega a instancias como las de ahora en la Champions League en puertas de una posible final si elimina al Arsenal. "Siempre fui claro, mi idea era seguir aquí porque pensaba que se podía hacer algo increíble y ahora estamos a un paso. Confianza absoluta", ha comentado.

Griezmann es uno de los jugadores más experimentados del Atlético de Madrid, aunque el francés ha señalado que no es de hablar demasiado con los jóvenes. "No soy mucho de hablar con los jóvenes, sino de darles ejemplo. Encarar el partido con ganas, alegría... Y en el partido, cosas tácticas o técnicas en los que pueda ayudar. Cuando dar pausa o acelerar. En eso es en lo que más ayudo", ha expresado el francés que ha señalado a otro compañero para esas tareas: "Koke es más de hablar y motivar”.