Simeone: "Estamos mejor que en octubre y ahora el hotel está más barato"

El entrenador de Atlético de Madrid dice que nada tendrá que ver el partido de vuelta de semifinales con el celebrado entre los dos equipos en Londres en la fase de liguilla

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha analizado la vuelta de las semifinales de la Champions League que lleva a su equipo a jugarse este martes el pase a la final ante el Arsenal en Londres. Para el Cholo lo que pasó en la fase de liguilla entre los dos equipos no es una referencia. "Estamos ahora mejor que en octubre y ahora el hotel está más barato", ha afirmado el argentino que ha terminado con ironía.

Hay que recordar que en ese partido del mes de octubre el Atlético de Madrid cayó por 4-0 contra el Arsenal en el Emirates Stadium donde ahora buscará el pase a la final. "Intentaremos jugar el partido que se necesita jugar con la capacidad. Tenemos mucha fe en lo que hacemos y en lo que queremos para el partido. No dependerá solo de nosotros. Al final solo importará el resultado. El plan que digamos, habrá que transmitirlo y llevarlo adelante hasta el final", ha afirmado.

Simeone y la gestión de las emociones

Simeone también fue cuestionado por cómo vive emocionalmente estos momentos. "Por más que le demos vueltas los entrenadores, el fútbol pasa por los jugadores", ha explicado el Cholo que ha añadido: "Podemos gestionar sus emociones, la experiencia y el tiempo te da más calma, que no pasividad, y la paz para afrontar estos partidos".

En ese sentido también ha hablado Simeone de lo que hace él personalmente en las horas previas a un duelo de estas dimensiones. "Trabajar en lo queda, la idea ya la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y hacer un buen partido", ha comentado el argentino en la rueda de prensa ofrecida en Londres.

El estado de Sorloth, Guliano Simeone y Julián Álvarez

También ha habido tiempo para algunos nombres propios. Han sido los casos de Alexander Sorloth, Guliano Simeone y Julián Álvarez, que han estado con distintos problemas físicos en las últimas semanas. "Ayer se movieron un poco, están mejor. Esperemos que puedan entrenar y mañana decidiremos con quién empezamos", ha relatado el técnico.

Sin duda la Araña es un jugador diferente y en ese sentido se le cuestionaba por lo que espera de su delantero en la vuelta de esta semifinal. "Lo que es Julián en estos partidos importantes. Conoce muy bien la liga inglesa, en la ida estuvo muy bien. Ojalá que pueda responder de la manera que el partido pide", ha comentado Simeone. Por último ha ahondado sobre Sorloth: "Tiene un papel importantísimo. Lo necesitamos ya sea 60, 20 o 10 minutos".