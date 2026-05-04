El Villarreal prepara una despedida con honores para Marcelino en La Cerámica

El técnico asturiano recibirá un sentido homenaje organizado por el club y secundado por la afición en la última jornada de Liga tras el partido contra el Atlético de Madrid

El Villarreal ya tiene marcado en rojo en su calendario el último partido de la temporada 2025/2026. Se espera una tarde para el recuerdo, no solo para celebrar nuevamente la clasificación para la Champions sino para brindar el adiós que se merece a Marcelino García Toral.

Una fiesta por la Champions en el día de su adiós

El 23 ó 24 de mayo será el día de despedir al entrenador asturiano y a su cuerpo técnico. En la hoja de ruta establecida por el Villarreal, en el club han considerado que deben hacerlo con honores, con un homenaje a la altura, con la afición de testigo y con la sensación de un cierre que merece todos los reconocimientos.

El homenaje se producirá en la última jornada de Liga ante el Atlético de Madrid, en un Estadio de la Cerámica que se vestirá de fiesta para despedir al técnico asturiano con un acto de agradecimiento público tras el partido ante el cuadro colchonero. "El Villarreal CF le rendirá homenaje en el último partido de LaLiga frente al Atlético de Madrid en lo que será la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica. Gracias, de corazón, Marce. Gracias por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos".

Coherencia en el mensaje

También hay un punto de sentido común en las formas porque Marcelino ya dejó claro desde su regreso cuál era su manera de entender este tipo de situaciones. "Cuando sea el momento de irse, será de forma amistosa", advirtió en su día. Y así ha sido. Sin estridencias, sin conflictos públicos y con una salida pactada desde la diferencia, no desde el enfrentamiento.

Eso no significa que todo haya sido perfecto. Ni mucho menos. Ambas partes se distanciaron tras romperse las negociaciones para su renovación, pero igualmente han sabido separar el fondo de las formas. Y ahí es donde el Villarreal ha querido dar un paso adelante en la manera de cerrar el capítulo.

El partido ante el Atlético será, por tanto, algo más que una despedida. Será una puesta en escena del agradecimiento y el cariño que el club pretende transmitir. Una mezcla de celebración y reconocimiento. De presente y pasado. De un proyecto que sigue avanzando, pero que no olvida quién ha sido una parte clave en su camino.

No es un detalle menor

En una total declaración de intenciones, el Villarreal apuesta por una salida idílica del míster de Careñes pese a que este 'divorcio' amistoso, de puertas para dentro, no ha sido tan limpio como han querido proyectar.

Las diferencias en la planificación y el desgaste lógico después de varios años han terminado por desunir sus caminos. No hubo acuerdo para renovar y el técnico decidió poner fin a su segunda etapa el 30 de junio, una decisión que despertó diferencias y que el entrenador sintió como el paso necesario tras considerar mermada la confianza por parte de la directiva tras ofrecerle solo un año más de vinculación contractual.

Sin embargo, y dentro de esa distancia, tanto el club como el míster han querido mantener una línea clara de respeto, buenos modales y elegancia.

El Villarreal ha optado por ser un club señor, cuidando el mensaje y el contexto, reconociendo los méritos deportivos de una etapa de gran importancia en su historia reciente. Más allá de los matices del final, el legado de Marcelino está ahí.

Se destacan sus méritos

No en vano, se marcha como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club. Cerrará su etapa con 298 encuentros oficiales. Un registro que no es solo cuestión de tiempo, sino de fiabilidad sostenida. A ese dato se suma otro igual de significativo: casi la mitad de los partidos se cuentan por victorias (145 de momento). Ningún otro técnico ha ganado tanto en el banquillo del 'Submarino'.

Son números que explican por sí solos la dimensión de su paso por La Cerámica. Pero hay más. En esta segunda etapa, iniciada en noviembre de 2023, Marcelino ha logrado devolver al equipo a la estabilidad competitiva, engancharlo de nuevo a la zona alta de LaLiga y, sobre todo, firmar un hito histórico como es clasificar al Villarreal para la Champions dos temporadas consecutivas, algo que el club nunca había conseguido.