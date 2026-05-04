Arteta y la posibilidad de que juegue Julián Álvarez: "No me va a condicionar"

El entrenador del Arsenal analiza el partido contra el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium y señala que su equipo está "hambriento"

Mikel Arteta, entrenado del Arsenal, ha valorado la vuelta de las semifinales de la Champions League que este martes juega ante el Atlético de Madrid. Uno de los nombres propios en la previa es la de Julián Álvarez, con problemas en el tobillo en los últimos días. Algo que dice el vasco no le puede condicionar su planteamiento. "Eso no lo puedo controlar. No me puede condicionar. Mañana hará algo, nos adaptaremos como siempre y llevaremos el partido donde creamos que es mejor para nosotros", ha manifestado. "Estamos hambrientos", ha indicado también para expresar su mentalidad.

Unas palabras que Arteta ha pronunciado en la rueda de prensa oficial celebrada en el Emirates Stadium antes del encuentro. "Estamos hambrientos. Hemos esperado mucho tiempo para tener este tipo de noches. La conversación es primero llegar con la mejor preparación para el juego", ha advertido el entrenador del Arsenal para completar: "Tener claridad eso es lo más importante. La idea que tengo en mente para este equipo es que trabajamos todos los días para ganar lo máximo posible y poner a este club en el lugar en el que se merece".

"Salir como bestias"

Arteta ha incidido en la mentalidad de cara a este desenlace de las semifinales contra el Atlético de Madrid, tras el empate de la ida: "Lo único que tengo en la cabeza es acabar de preparar lo mejor posible el partido de mañana y al equipo y que salgamos ahí fuera como bestias a disfrutar el momento".

El técnico también fue cuestionado por el Atlético de Madrid que espera en Londres para este duelo. "Habrá qué verlo porque no sé lo que ha planteado. Tienen la capacidad para hacer muchísimas cosas bien. Cada uno al partido que le interese más y a ver quién es mejor", ha contestado.

Arteta y el sueño de llegar a la final en el Emirates

En lo que ha sido claro es en la manera que ve a sus futbolistas y la confianza que le generan para este duelo tan especial que podría llevarles a la final de Estambul del próximo 30 de mayo. "Los veo entrenar cada día. Ellos me dan las razones para creer de que podemos hacemos posible. No puedo esperar para vivir este momento con nuestros aficionados y generar algo especial que nos lleve hasta la final", ha comentado.

Para Arteta el estadio y la afición tendrá un peso importante. "Es un sueño poder pasar a la siguiente ronda con nuestra gente. Tengo muchas ganas de vivirlo", ha afirmado el entrenador. No creo que los aficionados del Arsenal necesiten un mensaje. Les diría que vivamos esto juntos y hagamos que suceda", ha agregado el vasco.