Carlos Alcaraz no estará sólo en el cartel de estrellas ausentes en Roland Garros

El Grand Slam parisino ha recibido la renuncia de otro de las grandes espadas del momento. El británico Jack Draper tampoco podrá estar en París

Roland Garros se va quedando sin estrellas poco a poco. Tras confirmarse la renuncia por lesión del español Carlos Alcaraz hace unos días, ahora se ha conocido que otra de las grandes espadas del ranking ATP tampoco participará en el próximo Grand Slam de la temporada.

Se trata del británico Jack Draper, quien ya ha comunicado que no disputará el torneo parisino por una lesión de rodilla, lo que le hará caer más allá del puesto 100 del ranking.

El tenista británico de 24 años espera volver a las pistas en la gira de hierba, después de una primera parte de la temporada marcada por las lesiones y en la que sólo ha podido disputar nueve encuentros, con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas.

"Mi rodilla está recuperándose y, aunque he empezado a golpear la pelota de nuevo, me han recomendado que no juegue Roland Garros. Aunque me dé pena perderme otro Grand Slam, el consejo es no apresurarme y jugar cinco sets en tierra batida", dijo Draper, quien a principios de temporada no pudo jugar en Australia por un problema recurrente en el brazo.

Draper se retiró en Barcelona por este mismo problema

El tenista de Sutton no juega desde el último Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, en el que tuvo que retirarse por un problema en su rodilla derecha.

El inglés acaba de perder los 650 puntos de finalista del año pasado en Madrid y cederá en las próximas semanas 200 por su resultado en Roma y otros 200 por los octavos de final que logró en París. Esto le hará caer más allá del puesto 100 del ranking, por lo que necesitará invitaciones para acceder a los mejores torneos. No obstante, esto no será un impedimento en los torneos de hierba en Inglaterra, donde la organización le asegurará 'wildcards'.

Carlos Alcaraz se deja ver por la Caja Mágica

Y mientras tanto, Carlos Alcaraz, alejado de las pistas por su lesión en la muñeca derecha, volvió a la Caja Mágica para ver el partido de su hermano Jaime, en el torneo de Madrid de categoría sub 16.

El murciano, que llegó este jueves a Madrid, llegó al recinto y acompañó al menor de sus hermanos que despunta en esta categoría. El número dos del mundo, protegido con una férula y que no jugará Roland Garros, salió de los vestuarios poco antes de que comenzara el partido de su hermano con el también español Pol Mas Tabuena y se sentó en la grada, en un rincón, junto a su padre y su madre, presentes también en la pista 7, una de las exteriores, de entrenamiento.

Cabe recordar que Jaime Alcaraz disputa el torneo gracias a una invitación. También su rival. La presencia de ambos generó una gran expectación en el recinto y sobre todo en la pista, habitualmente ocupada para entrenamientos que ahora forma parte de las designadas para el torneo de categorías menores.

La ascensión de Alexander Blockx en el ranking ATP

Y mientras Jack Draper y Carlos Alcaraz continúan perdiendo puntos en el ranking por sus respectivas lesiones, Alexander Blockx será, junto a Rafa Jódar, los grandes escaladores de la semana en la ATP.

El tenista belga, sin hacer mucho ruido y deshaciéndose de jugadores de la talla de Félix Auger-Alliassime o Casper Ruud, ha conseguido escalar una gran cantidad de posiciones en el ranking ATP. Llegó a Madrid como el 69º clasificado y ya tiene asegurado salir como el número 35 del mundo. Si pasa a la gran final, subiría hasta el 29º lugar y si se hace con el título alcanzaría la 24ª plaza.