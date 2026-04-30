Se teme lo peor con Carlos Alcaraz: "Si la lesión está cronificada podría decir adiós a la temporada"

El tenista murciano ha renunciado ya a disputar Roland Garros y busca la manera de restablecer su maltrecha muñeca derecha para regresar a las pistas cuanto antes

¿Cuál es el alcance de la lesión y cuánto tiempo estará de baja Carlos Alcaraz? Esa es sin duda la gran pregunta que todos se hacen respecto al joven jugador murciano, ya que desde su propio equipo han instaurado un hermetismo que hace que las dudas sobre su lesión en la muñeca derecha crezcan sin freno. Sabemos que a nivel técnico se enfrenta a lo que se llama una tenosinovitis de De Quervain, un problema que podría ser tan grave como para hacerle perder la temporada y hasta obligarle a cambiar la técnica de golpe. Y sí, el riesgo del quirófano no ha desaparecido.

No lo decimos nosotros, sino José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, quien dirige junto al doctor Pedro Guillén la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Carlos Alcaraz puede decir adiós a la temporada

La realidad es que la situación del tenista de El Palmar se ha ido agravando por momentos. Arrancó 2026 de forma inmejorable venciendo el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, pero tras la lesión ha ido descartando su participación en torneos hasta no tener claro si jugará en Wimbledon y antes en Queen's, dos citas que se disputarán sobre hierba. En esa línea, y sin que nadie de detalles sobre la dolencia, no sorprende que se tema lo peos.

"Es un problema que se resuelve con reposo y tratamiento en muchos de los casos y en ese sentido no es algo preocupante, pero hay muchos tipos de lesiones y aquí resulta obvio que nos falta información", apunta Martínez Romero antes de hacer saltar las alarmas.

"Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un periodo De entre cuatro y seis semanas pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses, y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada", subraya.

El riesgo del quirófano sigue ahí

Poniéndonos en el peor de los casos podría haber una lesión ósea o que el fibrocartílago triangular, que es una especie de menisco como el de las rodillas y que une el radio con la punta del cúbito y le da estabilidad a la muñeca, se pueda romper y eso conllevaría una intervención quirúrgica.

"En este momento estamos hablando de elucubraciones pero si no hay lesión del tendón y no hay degeneración la recuperación es total, pero larga; pero las complicaciones incluso podrían motivar que Carlos tuviera que cambiar la técnica de golpeo", sentencia Martínez Romero.