Carlos Alcaraz se marca un duro reto antes de final de año y sorprende con sus revelaciones

El tenista murciano mantiene una charla más personal en el Mutua Madrid Open 2026, donde ha reconocido que ahora ya manda más que antes

Carlos Alcaraz ha sido la principal baja del Mutua Madrid Open 2026, como ya lo fuera en la edición pasada tras lesionarse también en el Conde de Godó previo. Y, sin embargo, ha sido hasta ahora el gran protagonista...

El tenista murciano anunció la pasada semana que no estaría en la capital de España y ya en ésta ha dejado caer que, lo más probable, es que sea baja también en el Master 1.000 de Roma y que es seria duda para defender su título en Roland Garros cuando aún queda más de un mes para que empiece en París.

Pero el inicio del Mutua Madrid Open 2026 ha coincidido con la entrega de los Premios Laureus, donde él ha sido protagonista, y ha aprovechado su presencia en la capital de España para dejarse ver por el torneo donde estaba ausente.

Allí ha hablado sobre su situación actual y sobre las dudas que hay ahora mismo para que pueda llegar a tiempo para disputar el segundo Grand Slam de la temporada. "Veremos qué resultados arrojan las pruebas. Ya veremos qué sucede", avisó el de El Palmar. Y también tuvo una charla más personal en Iguales, el podcast oficial del Mutua Madrid Open, donde habló desde lo que ha sido ganar el Laureus a volver a Murcia pasando por su mejoría en el golf.

En Murcia, otro Carlos Alcaraz

“Cuando vuelvo a Murcia es como que vuelvo al niño de antes. En cierto modo me olvido que soy tenista y vuelvo a ser la persona que siempre he sido. (...) Hago las cosas más sencillas del mundo con mis amigos lo que me relaja y lo que me vuelve a la tierra”, afirma un Carlos Alcaraz triste de no poder estar jugando en Madrid, aunque pueda disfrutar de esas otras cosas. "Estoy bien, pero podríamos estar mejor”, le reconoce a Gravesen.

El tenista murciano echa la vista atrás y compara aquel Carlos Alcaraz que, en 2023, ganó por última vez el torneo madrileño tras haberlo ya hecho en 2022, y califica estos años de "emocionantes". Y asegura que ahora es mejor tenista. "Tenía muchos altibajos en los que hemos tenido que aprender mucho. Antes la presión y los nervios me podían. Ahora ya me lo tomo con mucha más naturalidad, con mucha más calma y disfrutando en pista”, indica.

También ese crecimiento ha llegado con un mayor peso en el equipo y ahora sabe imponer su criterio. “Ahora pues más o menos tengo voz y voto", advierte. "Puedo opinar, puedo decidir, puedo comunicar lo que necesito y cuándo tengo que parar y cuándo necesito entrenar”, añade el español.

El reto de Alcaraz es de... golf

Al ser una charla distendida, Alcaraz casi habló más de otra de sus pasiones, el golf, que de tenis. Y reconoció que ahí, Andy Murray es mucho mejor que él. “Tengo que ser honesto aquí. Si jugamos un uno contra uno, me funde, me pega una fundida tremenda, pero ese es mi segundo objetivo a medio plazo. Cuando sea hándicap cinco, le ganaré”, advierte.

Y se marca, aparte de recuperarse de su lesión y de luchar de nuevo por recuperar el número uno del tenis mundial, ese otro objetivo con el golf antes de final de año: “Me he propuesto yo un objetivo personal al final de año y es intentar ser hándicap 5 en el golf, ahora estoy en 12 más o menos”. Que tiemble Murray