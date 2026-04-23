Madrid Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 23 de abril con Sabalenka, Carreño, Landaluce, Tsitsipas...

Tras la victoria de Rafa Jódar del miércoles, el Mutua Madrid Open cierra la primera ronda masculina e inicia la segunda femenina, con todas las estrellas ya presentes

El Mutua Madrid Open 2026 entra en su segunda ronda en el cuadro femenino, con todas las favoritas ya en juego y con la número uno, Aryna Sabalenka, ya presente en las pistas de la Caja Mágica hoy jueves.

La tenista bielorrusa será una de las grandes atracciones, aunque no la única. Sólo en la pista Manolo Santana también estarán Iga Swiatek o Mirra Andreeva. Además, también estarán presentes, Osaka, Svitolina, Paolini... Y eso sin contar que la gallega Jéssica Bouzas se las ve con Diana Shnaider o que la canaria Kaitlin Quevedo se cruza con Hailey Baptiste tras derrotar a Venus Williams.

Eso en el cuadro femenino, porque en el masculino ha empezado fuerte este miércoles con la gran victoria de Rafa Jódar y la despedida de Roberto Bautista. Y que, hoy jueves, tendrá, entre otros, a los españoles Pablo Carreño, que abre la central ante Marton Fucsovics, Jaume Munar o los madrileños Martín Landaluce y Dani Mérida. Éste último se enfrenta al mismo rival al que ya derrotó el martes en la fase previa.

Este jueves también se podría vivir, en la pista Manolo Santana, el adiós a Gael Monfils, que se enfrenta al argentino Camilo Ugo Carabelli en la que será su última visita a Madrid. Y también habrá la oportunidad de ver a un Stefanos Tsitsipas que sigue tratando de salir del pozo y que debuta en la capital de España frente a Patrick Kypson.

Orden de juego del jueves 23 de abril en el Mutua Madrid Open 2026

PISTA MANOLO SANTANA

Pablo Carreño-Marton Fucsovics (11:00 horas)

Iga Swiatek-Daria Snigur (No antes de las 13:00)

Aryna Sabalenka-Peyton Stearns (A continuación)

Camilo Ugo Carabelli-Gael Monfils (A continuación)

Mirra Andreeva-Panna Udvardy (No antes de las 19:00)

PISTA ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO

Anna Bondar-Elina Svitolina (11:00 horas)

Jaume Munar-Alexander Shevchenko (A continuación)

Adolfo Daniel Vallejo-Grigor Dimitrov (A continuación)

Camila Osorio-Naomi Osaka (No antes de las 17:00)

Martín Landaluce-Adam Walton (A continuación)

STADIUM 3

Belinda Bencic-Petra Marcinko (11:00 horas)

Jéssica Bouzas-Diana Shnaider (A continuación)

Patrick Kypson-Stefanos Tsitsipas (A continuación)

Marco Trungelliti-Daniel Mérida (A continuación)

Nicolai Budkov Kjaer-Reilly Opelka (A continuación)

COURT 4

Terence Atmane-Miomi Kecmanovic (11:00 horas)

Fabian Marozsan-Ethan Quinn (A continuación)

Laura Siegemund-Jasmine Paolini (A continuación)

Magda Linette-Iva Jovic (A continuación)

Hailey Baptiste-Kaitlin Quevedo (A continuación)

COURT 5

Yiulia Starodubtseva-Jaqueline Cristian (11:00 horas)

Dalma Galfi-Anna Kalinskaya (A continuación)

Alycia Parks-Ann Li (A continuación)

Leylah Fernández-Julia Grabher (A continuación)

COURT 6

Cristian Garin-Alexander Blockx (11:00 horas)

Nuno Borges-Mariano Navone (A continuación)

Vilius Gaubas-Sebastian Báez (A continuación)

Daniel Altmaier-Juan Manuel Cerúndolo (A continuación)

COURT 7

Xinyu Wang-Laura Samson (No antes de las 12:00)

Marie Bouzkova-Anhelina Kalinina (A continuación)

COURT 8

Yannick Hanfmann-Marcos Giron (11:00 horas)

Alexei Popyrin-Martin Damm (A continuación)

Dónde ver por TV y online el Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.