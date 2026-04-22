Roberto Bautista se despide entre lágrimas: "Aquí he vivido el momento más especial como tenista"

El tenista castellonense, que se retira a final de temporada, perdía en primera ronda del Mutua Madrid Open 2026

Roberto Bautista dijo su último adiós a Madrid. En una ciudad donde vivió el momento más emotivo de su carrera después de que ganar la Copa Davis 2019 nada más perder a sus padres, el tenista castellonense perdía en el que es su último Mutua Madrid Open, ya que hace unos días anunció que se retiraría a final de año.

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Bautista cayó de forma contundente ante el argentino Thiago Tirante, que impuso un ritmo físico imposible de seguir para el batallador tenista español de 38 años. Fiel a lo que ha sido toda su carrera, el de Benlloch, no se dejó intimidar por el 6-2 inicial y plantó cara en la segunda manga, pero también acabó cediendo por un parcial de 6-4.

"Me hubiera gustado jugar mejor en Madrid y puedo decir que aquí he vivido el momento más especial como tenista", señalaba desde el centro de la pista el levantino, emocionado por ser su última vez ante el público madrileño y en una ciudad de la que guarda tan buenos recuerdos.

Su despedida de Madrid no será su despedida de España, ya que previsiblemente competirá también en Mallorca en el mes de junio, sobre hierba, pero sus palabras fueron un recuerdo de lo que ha sido su carrera, donde ha llegado a ser uno de los últimos Top-10 españoles. "Desde pequeño soñaba con tener una carrera de tenis, jugar estos torneos y he cumplido mi sueño. He jugado los mejores torneos del mundo y he ganado la Copa Davis. He tenido muchos logros, pero me quedo con lo que me ha enseñado el tenis, valores que por fuerza y necesidad me ha enseñado este deporte", destacaba.

Previamente, había visto cómo Tirante imponía su saque -7 'aces'- y la fuerza de su juventud y le pasaba por encima desde el inicio, en un partido en el que Roberto Bautista sólo aguantó una hora y 17 minutos.

Adiós a Berrettini y primer triunfo de Buse

La derrota del castellonense fue uno de los resultados destacado en el inicio de la jornada de tarde del Mutua Madrid Open 2026, que ha visto como Matteo Berrettini confirmaba su mal momento con una nueva derrota, en este caso ante el croata Dino Prizmic (6-3 y 6-4).

Destacó también la remontada del alemán Struff frente a Alexandre Muller o el triunfo del veterano tenista croata Marin Cilic frente al joven belga Zizou Bergs (6-4, 3-6 y 6-4).

Y también, la primera victoria de su carrera en un Masters 1.000 del peruano Ignacio Buse, que derrotó al francés Adrian Mannarino por 6-4 y 6-2.