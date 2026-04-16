Roberto Bautista anuncia su retirada

El tenista castellonense dejará el tenis a final de temporada tras convertirse durante algunos años en la segunda raqueta nacional tras Rafa Nadal

Roberto Bautista ha anunciado en pleno Conde de Godó 2026 y dos días después de cumplir los 38 años que ésta será su última temporada como profesional y que se retirará al final de la misma. El tenista castellonense, una de las mejores raquetas nacionales y mundiales de la última década y que aún se mantiene en el Top-100 con una edad en la que la mayoría de los tenistas están retirados.

Bautista llegó al tenis español en un momento complicado para destacar, ya que estaban en su mejor momento jugadores como Nadal, Ferrer, Almagro, Verdasco... y no sólo logró hacerse un hueco sino que alcanzó el Top-10, ganó 12 títulos, fue campeón de Copa Davis y semifinalista de un Grand Slam como Wimbledon, algo que sólo habían logrado hasta entonces Manolo Santana, Orantes y Rafa Nadal en el tenis español. Y que sólo Alcaraz ha alcanzado tras él.

Eso tuvo lugar en 2019, año en el que alcanzó los cuartos de final del Open de Australia y llegó a ser el noveno mejor jugador mundial justo antes de que la pandemia lo frenara todo. Pese al avance de las nuevas generaciones, Bautista se ha mantenido hasta hace dos años en el Top-30 y aún sigue entre los cien mejores, lo que le asegura su presencia en los próximos torneos del Grand Slam.

A sus títulos individuales y colectivos añade haber podido representar a España en los Juegos Olímpicos y en otros torneos internacionales. "En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre su calendario y los actos especiales previstos durante esta última temporada", señalan desde su departamento de prensa.

Roberto Bautista quiere despedirse en la pista

El anuncio lo ha hecho el propio Roberto Bautista, que ha dejado un bonito mensaje en su perfil de Instagram:

"Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón: la temporada 2026 será mi última como tenista profesional.

He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis.

Quiero sentir y agradecer todo el apoyo de la gente y competir una vez más en todos los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz.

Gracias a mi familia, a mi equipo, a mis amigos, a mis patrocinadores y a todos los que habéis estado ahí durante estos años. Y gracias, de corazón, a todos los aficionados que me habéis acompañado en cada momento.

#HastaElUltimoPunto

Roberto