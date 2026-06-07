Serena Williams ya sabe contra quien regresa en Queen's y deja en el aire la vuelta más esperada

La tenista estadounidense, que formará pareja en Londres con Victoria Mboko, deja alguna duda sobre si volverá a jugar en individuales

Tras un Roland Garros emocionante y lleno de héroes, llega la temporada de hierba desde este lunes y ésta llega con una cara nueva, a la que ya no se esperaba y a la que hay muchas ganas de volver a ver. Serena Williams vuelve a las pistas en Queen's, el torneo WTA que precede al masculino de la próxima semana y que se celebra en el conocido club londinense.

En principio, Serena no va a volver en el cuadro individual, va a jugar sólo dobles, aunque no sería descartable que sólo fuera un avance para poder volverla a ver en una pista peleando sola contra las mejores del mundo.

Serena Williams formará pareja en Queens con la canadiense Victoria Mboko se enfrentará a la también estadounidense Nicole Melichar-Martínez, que esta vez no jugará junto a Cristina Bucsa al estar lesionada la cántabra, y la australiana Erin Routliffe. La pareja es la tercera favorita, por lo que será una dura prueba en el regreso de la menor de las Williams.

Srena Williams mantiene el enigma de su vuelta en individuales

"No necesito ganar. He ganado más que mucha gente en toda su vida. Lo tengo presente. No tengo nada que demostrar, ni tampoco nada que perder. Es el momento perfecto para salir a la pista, divertirnos un poco y ver qué pasa", afirma la tenista norteamericana en la previa de su regreso.

Serena Williams asegura que está disfrutando de algo que sí echaba mucho de menos. "Lo que más echaba de menos era el ambiente de un torneo. Lo he vivido toda mi vida y cuando lo dejas, lo das por sentado. Ahora intento vivirlo con mi familia, de otra manera. Es una experiencia diferente", añadía Serena.

La exnúmero uno del mundo no quiso confirmar si va a volver al circuito individual. "No puedo decir ni sí ni no. Necesito entrenar un poco más si quiero jugar en individuales, pero vamos a ver, tampoco es mi objetivo ahora mismo", sentenciaba.

Venus Williams la ve lista y Mouratoglou sabe a lo que llega

El regreso de la 23 veces ganadora de un Grand Slam no ha pasado inadvertido y han sido muchos los que han opinado sobre ello en uno u otro sentido. Lo que está claro es que ha despertado mucha expectación. Y los que la conocen creen que puede volver a destacar pese a su edad.

"Nos hemos visto con frecuencia y no sé en qué momento ha estado entrenando. No sé como se encuentra tenísticamente, pero la calidad de sus golpes sigue presente. Creo que es un poco natural y ella es muy tenaz. Así que no estoy preocupada por cómo va a jugar", señalaba a TNT Sports su hermana Venus.

El que fuera su técnico, Patrick Mouratoglou, también ha opinado sobre ello en L'Equipe y se ha mostrado convencido que si vuelve es para luchar por la cima. “Serena Williams no vuelve al circuito para ser una jugadora mediocre", avisa el francés, que no ve lógica su vuelta tras una doble maternidad y cuatro años parada, pero manda un aviso: “Ha conseguido cosas imposibles porque piensa: ‘Puedo hacerlo’. No digo que vaya a volver a ser número uno o ganar Grand Slams, pero con Serena nada es imposible”.

Rennae Stubb, la entrenadora que estará con ella en este periodo, apoya el regreso de Serena Williams, pero advierte que no es seguro que lo haga en individuales. "A menos que fuera alguien como Serena, no hay manera de encontrarle sentido. Y eso -por ahora- no va a suceder", indica.