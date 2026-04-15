Carlos Alcaraz, serio y sin admitir preguntas: la lesión que le ha retirado del Conde de Godó

El murciano ha tenido que hacer una rueda de prensa para comunicar que, tras revisar su muñeca, su equipo y él han decidido bajarse del certamen catalán para prevenir una lesión más seria

Empezaba con muy buenas sensaciones y con muchas ganas su gira en tierra batida, aun sabiendo que su cetro en el ranking empezaba a correr verdaderamente peligro. Y lo perdió el domingo ante Sinner en la final del Masters 1000 de Montecarlo.

Pese a ello, Carlos Alcaraz sabía que en Barcelona le esperaba un torneo ATP 500 en el que el italiano no participaría y que, en caso de ganarlo, podría hacerle salir de nuevo como número uno del mundo una semana después e igualar así las 67 que sumará el de San Candido en la cúspide del circuito.

Y aunque sabría que tampoco sería fácil conquistar el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó, lo que no se esperaba seguro es tener que decir adiós tras la primera ronda. Venció al finés Otto Virtanen por la vía rápida, pero el primer set le dejó una lesión en la muñeca que hizo saltar todas las alarmas. Hasta que 24 horas después le ha obligado a tener que ofrecer una rueda de prensa dolorosa e inesperada para él: "Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Como ya pudisteis ver todos ayer, en el partido sentí que me venció la muñeca después de un resto y empecé a sentir una molestia que poco a poco fue yendo a más. Es una situación que yo creía que había sentido previamente y que no iba a ir a más, que simplemente eran molestias de la exigencia de toda la semana".

Pese a que el duelo contra el finlandés lo superó sin dificultades, las pruebas médicas a las se ha sometido hoy han determinado, según ha apuntado el murciano que es "una lesión un poquito más seria" de lo esperado.

Suspendido el plan de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó

Carlos Alcaraz confirmó en la previa del partido ante Virtanen que llegaba con la motivación extra de recuperar el número uno del mundo. Pero ahora tendrá que esperar más y, además, hacer nuevos cálculos, ya que pierde los 330 puntos que defendía de la edición anterior.

El de El Palmar había reservado hoy pista de entrenamiento de 12:00 a 14:00 horas, para prepara su partido de segunda ronda ante el checo Tomas Machac (47 de la ATP), pero finalmente no acudió al club, lo que había encendido todas las alarmas. Dos horas más tarde la noticia de su retirada se confirmó.

Carlos Alcaraz se pone serio y no admite preguntas

Sin duda, ha sido una rueda de prensa muy diferente a la que nos tiene acostumbrado el murciano. Con rostro muy serio y sin admitir ni una sola pregunta, el dos veces campeón del Godó (2022 y 2023) ha salido a hablar ante los medios con un discurso muy preparado y escueto.

Y sobre la decisión tomada ha recalcado que ha decidido "escuchar" a su cuerpo pensando en el resto de la temporada de tierra: los Masters 1000 de Madrid y Roma y Roland Garros. Cabe recordar que el año pasado ya se perdió el torneo madrileño al lesionarse en el adductor derecho en la final del ATP 500 barcelonés, que perdió ante el danés Holger Rune, algo que no quería que volviera a suceder este año.

"Con mucha tristeza tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con el equipo, los doctores y el fisio e intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en un futuro", ha comunicado Alcaraz, con un semblante triste por tener que renunciar a uno de sus torneos favoritos.

"Personalmente no me gusta borrarme de ningún torneo, pero menos de este, que para mí siempre ha sido un torneo excepcional, maravilloso y superespecial", ha concluido el siete veces ganador de Grand Slam.