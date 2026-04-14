Carlos Alcaraz enciende las alarmas en el Conde de Godó con una lesión

El murciano, con 5-4 en la primera manga a favor, pidió asistencia médica porque su muñeca derecha le estaba impidiendo realizar restar con comodidad. Y al finalizar el partido confirmó esos dolores

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del Conde de Godó, pero ha pasado con malas sensaciones el murciano. Le costó cerrar mucho la primera manga ante Otto Virtanen, número 130 del ranking, y encendió toda las alarmas de la pista Rafa Nadal cuando pidió asistencia médica con 5-4 en el marcador a su favor en el primer set.

Algo en su brazo derecho le estaba impidiendo restar con normalidad y el finlandés cada vez le estaba poniendo en más aprietos. Tras recibir el vendaje oportuno que tapó con su muñequera rápidamente, el de El Palmar consiguió, por fin, romperle el servicio a su rival para adjudicarse la primera manga.

El segundo set fue otro cantar, pero tampoco se le vio del todo a gusto a un Carlos que seguía impreciso en algunos momentos del partido, como cuando con 2-0 en el marcador dejó que Virtanen recuperara su break perdido.

Menos mal que a Otto se le acabó pronto la gasolina y comenzó a cometer errores para ponerle el triunfo en bandeja al murciano, quien selló por la vía rápida su pase a los octavos de final.

Ahora tendrá 48 horas para descansar y recuperarse de unas molestias que tendrán que ser revisadas durante esta misma tarde para intentar poner remedio antes de que vayan a más. Y en octavos de final le espera otro hueso duro de roer, el checo Tomas Machac.

Carlos Alcaraz explica sus molestias en el Conde de Godó

Y no dudó Carlos en explicar qué le había sucedido al final del primer set. Cuestionado por esa posible lesión, Alcaraz fue así de claro: "Son molestias que van saliendo. Llevo muchos partidos en pocos días, con pocos días de descanso entre partido y partido. Venir aquí, con todo el tema del viaje y la poca preparación, pues al final siempre genera pequeñas molestias que hay que intentar cuidar lo mejor posible. Ahora cuando salga me reuniré con mi equipo, mi fisio lo valorará, pero creo y siento que no va a ser nada grave y que vamos a poder saltar a pista el jueves".

¿Forzará Carlos Alcaraz paga volver a ser el número 1?

Tras ver cómo ha ido su debut, ahora la pregunta es inevitable: ¿Forzará Carlos en caso de que esas molestias continúen en su brazo derecho? El murciano tiene claro a que ha venido a Barcelona este año. O, al menos, así de claro lo dejaba en la previa de su partido contra Otto Virtanen: "He visto que tengo que ganar el torneo aquí si quiero recuperar el número uno. La batalla por el número uno que estamos teniendo Jannik (Sinner) y yo es muy bonita y probablemente sea una motivación extra para ganar aquí".

Eso sí, Alcaraz dejó claro que liderar el ranking del circuito profesional no es su principal objetivo, sino "seguir el camino trazado e intentar seguir mejorando" para poder ser aún más competitivo.

Y no ha escondido la "admiración" que siente por Sinner, quien le sirve además "de referencia" para evolucionar como tenista: "Él es uno de los jugadores que me hace darme cuenta de mis debilidades y me hace ser mejor cada día".