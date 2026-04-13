Carlos Alcaraz se la jura a Sinner desde Barcelona

Le ha dejado sin su semana número 67 al frente del ranking ATP, pero el murciano no está dispuesto a distanciarse del italiano mucho más

Veinticuatro horas después de sufrir una nueva derrota ante Sinner y de perder el número uno del mundo frente al italiano en Montecarlo, Carlos Alcaraz ya se encuentra en Barcelona dispuesto a recuperar su cetro o, al menos, intentarlo. Porque participar en el Conde de Godó estaba en su hoja de ruta de camino a Roland Garros precisamente por si esto ocurría. Y ahora que ha sufrido este revés, quiere devolvérselo, al menos, en el ranking.

Tras caerse del cartel el año pasado por lesión, en la previa de su estreno en tierras catalanas ha confesado que afronta este certamen con una dosis extra de motivación tras lo sucedido este pasado domingo: "He visto que tengo que ganar el torneo aquí, si quiero recuperarlo. Yo creo que la batalla que estamos teniendo por el número uno entre Jannik y yo es muy bonita y yo creo que probablemente sea una motivación extra. Pero realmente lo que estamos enfocados y lo que estoy con la mente puesta es intentar seguir el camino que vamos llegando, intentar seguir mejorando. Tenemos muy claras las cosas que tenemos que hacer y poner en práctica en los entrenos y en los partidos e incluso más aún después de la derrota de ayer. Así que para mí ese es el objetivo principal, pero obviamente en tema de resultados y de puntos es una motivación extra".

Una vez más, el de El Palmar ha hablado alto y claro de su relación con el italiano: "Bueno, la verdad es que Jannik y yo tenemos una muy buena relación. Obviamente no es personal personal, no vamos a cenar, no vamos a comer juntos, pero yo creo que la relación que tenemos fuera de pista es muy buena. Yo creo que él tiene un equipo y una gente alrededor que también son bellísimas personas. Él mismo lo es también. Más allá de lo que podamos hacer o por lo que estemos peleando dentro de pista, yo creo que nuestra manera de ser fuera no va a cambiar. Y yo creo que eso se demuestra en el respeto que nos tenemos mutuamente".

Sobre si la derrota en tierras monegascas le ha causado miedo de cara a Roland Garros, Alcaraz ha sido sincero: "Bueno, sinceramente me alegra, me alegra ver a Jannik, sobre todo mejorando. Él ha dicho abiertamente que la gira de tierra no es su favorita, por su estilo de juego y ver sobre todo los resultados que está haciendo, el nivel que me está mostrando en tierra, me alegra personalmente porque, como he dicho, sobre todo ahora mismo es el jugador que me hace mejorar. La gente puede decir que yo soy más de tierra que él, si es verdad que al final también él me ha ganado en todas las superficies, yo le he ganado en todas las superficies. Yo creo que es un poco, cómo decirlo, diríamos que cuando nos enfrentamos entre él y yo no hay un favorito, da igual si jugamos en hierba, en rápida o en tierra. Así que por ese lado veremos a ver qué tal será esta gira de tierra y esperemos que se dé como la del año pasado".

¿Por qué se quedó a ver la celebración de Sinner en Montecarlo?

Cuestionado por qué decidió ver en primera fila el baño de Sinner, Alcaraz no esconde su motivo: "Ayer justamente estaba pasando que iba a mi habitación y lo vi saltar a la piscina. Me quedé a ver el momento y tenerlo presente. La verdad es que es admiración lo que tengo por él. Y yo creo que también es una muy buena manera de mostrar al mundo que aunque tengamos una rivalidad muy buena dentro de pista, de que estemos peleando por las mismas cosas, de que estemos peleando por básicamente lo mismo, podemos ser buena gente y tener una muy buena relación fuera de pista".

Ahora, Sinner cumple su semana 67 al frente del ranking, por las 66 que sumó Alcaraz. El italiano impidió que estuviera 23 semanas consecutivas, pero si Carlos gana el Conde de Godó, donde no defiende puntos, verá como le sobrepasa de nuevo en la tabla. La batalla este año está más emocionante que nunca.