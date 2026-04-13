Así queda el ranking ATP tras la victoria de Sinner en Montecarlo ¿Cuándo podría ser Alcaraz de nuevo numero uno?

El tenista español tiene la opción de recuperar el número uno del mundo si gana esta semana el Conde de Godó 2026

El triunfo de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz (7-6 y 6-3) en la final del Montecarlo Masters 2026 permitió al italiano ganar su primer torneo sobre tierra batida de su carrera, el tercer Masters 1.000 de la temporada -de tres posibles- y le permite aparecer este lunes como número uno del mundo.

La victoria le permite desempatar en el número de semanas como número uno con Carlos Alcaraz, ya que ambos sumaban 66 en estos momentos y le arrebata la privilegiada posición al tenista español.

El propio Alcaraz había avisado a principios de la pasada semana de que perder el número uno era lo lógico a lo largo de la temporada de tierra batida, ya que él defendía muchos puntos y Sinner no había jugado el pasado año los primeros torneos por lesión.

Sin embargo, Carlos Alcaraz tiene la opción de recuperar el número uno esta misma semana, ya que juega el torneo Conde de Godó, en el que su gran rival no participa. Para volver a ser el número uno del mundo, el tenista murciano debe ganar en Barcelona, donde el pasado año llegó a la final y la perdió ante Holger Rune. Eso le permitió ganar 330 puntos, por lo que si gana este año sumaría 500 y volvería a ser el número uno, pues Sinner sólo el aventaja en 120 puntos en estos momentos.

Sinner no se fía de Carlos Alcaraz

El propio Sinner reconocía que esto puede variar mucho en los próximos meses. "Me hace feliz. Pero no cambio lo que dije antes, porque Carlos y yo estamos muy cerca, el ranking puede cambiar de una semana a otra. Así que creo que en este momento es bastante secundario. Sería mentira decir que no estoy feliz de volver a ver el número uno junto a mi nombre. Significa que estamos haciendo de nuevo las cosas correctas. Pero sinceramente, creo que lo más importante es prepararse bien para los próximos torneos, tener la mentalidad adecuada e intentar hacer las cosas bien. Luego poco a poco iremos avanzando", valoraba Sinner tras alcanzar ese número uno.

Esta semana era importante, ya que este lunes se corta el ranking para poder jugar en Roland Garros y había muchos jugadores involucrados en esa lucha. Uno de ellos era un Martín Landaluce, que este martes debuta en el Conde de Godó y que lo hará como 101 del mundo. Aunque finalmente no pudo entrar en el Top-100 tiene casi asegurada su presencia en el torneo parisino con ese ránking.

También podría entrar un Dani Mérida que es el 104 y que espera alguna baja para poder estar presente en el segundo Grand Slam de la temporada. No podrá avanzar esta semana después de perder en la segunda ronda de la fase previa del Conde de Godó.

Ranking ATP al 13 de abril de 2026

1. Jannik Sinner 13.350

2. Carlos Alcaraz 13.240

3. Alexander Zverev 5.555

4. Novak Djokovic 4.710

5. Felix Auger-Aliassime 4.100

6. Ben Shelton 3.900

7. Alex de Miñaur 3.895

8. Taylor Fritz 3.870

9. Lorenzo Musetti 3.625

10. Daniil Medvedev 3.560

23. Alejandro Davidovich Fokina 1.870

38. Jaume Munar 1.175

55. Rafael Jodar 886

93. Roberto Bautista Agut 649

94. Pablo Carreño Busta 646