Las fortunas ganadas por Sinner y Alcaraz tras jugar la final del Masters 1000 de Montecarlo

El italiano ha ganado casi el doble que el español en el certamen monegasco. Además, ha conseguido igualar varios registros de Novak Djokovic

“Significa muchísimo para mí, aunque al mismo tiempo, el ranking es secundario”, aseguró Jannik Sinner en cuanto le pusieron un micrófono por delante tras recoger el título que le acredita campeón del Masters 1000 de Montecarlo. Y tanto que significa, casi el doble de ganancias en metálico que las que se ha llevado Carlos Alcaraz como subcampeón.

Pero al margen de las cuentas bancarias, su victoria frente al murciano le ha permitido conseguir muchas otras cosas. En primer lugar, le ha devuelto al cetro mundial en el circuito de la ATP y le ha número 1 otra vez.

Asimismo, ha igualado ganando cuatro Masters 1000 consecutivos (París-Bercy en 2025, e Indian Wells, Miami y ahora Montecarlo en 2026) a Rafa Nadal y Novak Djokovic. Cabe recordar que el balear lo consiguió en 2013 con Madrid, Roma, Montreal y Cincinnati, mientras que el serbio lo firmó hasta en tres ocasiones a lo largo de su carrera.

Por otro lado, a sus 24 años, Sinner ha conquistado ya 7 de los 9 títulos de Masters 1000 del calendario ATP. Unicamente le faltan en sus vitrinas dos torneos de este calibre: Madrid y Roma.

Pero aquí no queda la cosa, porque el italiano ha conquistado los tres primeros Masters 1000 del año, un registro que sólo había logrado Novak Djokovic en el año 2015.

¿Cuánto dinero han ganado Sinner y Alcaraz en Montecarlo?

El italiano se ha hecho con el título en el ATP Masters 1000 Montecarlo 2026, facturando así una cantidad de dinero muy importante, que le hace superar los 62 millones de dólares facturados en toda su carrera. El italiano se embolsa 974.370€ como campeón, mientras que las ganancias en el evento monegasco de Carlos Alcaraz se quedan en 532.120€.

Sinner pone en el aire su presencia en Madrid

Y como suele ser ya habitual y más cuando se gana, el vencedor de Montecarlo optó por dejar en el aire su presencia precisamente en Madrid. Cuando le preguntaron por si mantendría la hoja de ruta planificada, el de San Candido prefirió no contestar de forma tajante: "Me voy a tomar unos 2-3 días libres, y luego decidiré con mi equipo si vamos a Madrid o no".

Y es que el nuevo número 1 del mundo lo ha jugado casi todo en el último mes y medio. Y Roland Garros ya está a la vuelta de la esquina. El 'Major' parisino comienza en poco más de un mes. Lo que sí parece claro es que si no va a Madrid tendría que sólo le quedaría Roma para ponerse a tono para el Grand Slam parisino.