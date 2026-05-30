Rafa Jódar aclara el incidente con una recogepelotas en su último partido de Roland Garros

El tenista madrileño ha tenido que salir al paso para cortar de raíz las denuncias que estaba sufriendo en redes sociales sobre que había empujado a una recogepelotas durante su partido con Alex Michelsen

Rafa Jódar está haciendo historia en París y el camino que tiene por delante, sin ningún ogro a la vista, pinta muy bien para el joven tenista madrileño. Eso sí, tendrá que lidiar con las distracciones que desde sus 'haters' le van a lanzar de aquí hasta su final en Roland Garros.

Sin ir más lejos, tras su remontada ante Alex Michelsen, Rafa Jódar ha tenido que salir a la palestra rápidamente para desmentir las acusaciones que estaba sufriendo en redes sociales de haber empujado a una recogepelotas durante dicho partido.

Y es que existe un video que, aunque intenta aclarar dicho asunto, alimenta aún más las dudas y la versión de dichos 'haters'.

"Son unas imágenes confusas. Ella estaba caminando hacia atrás y no la empujé ni nada. Le decía a mi padre que me diera cosas para la pausa del baño y ella estaba en medio, creo que trataba de apartarse y tropezó con la lona. Nunca empujaría a una recogepelotas, sé lo que sufre ahí y en las duras condiciones de calor que trabajan", ha manifestado el madrileño.

"Cada uno tiene su opinión, van a decir lo que quieran, yo cuento mi versión, que es lo que he vivido. Nunca haría nada a una recogepelotas, sé lo que sufren ahí porque hace mucho calor y aprecio lo que hacen por nosotros, nos quitan mucho esfuerzo. Son lances del juego pero yo no la he tocado", finalizó.

Su hazaña ante Michelsen y las comparaciones con Nadal o Alcaraz

Tras haberse clasificado por primera vez para los octavos de Roland Garros, no se pone techo: "Él ha jugado muy bien todo el partido. Mi mentalidad es ir siempre partido a partido. Podía haber perdido y ahora tengo que estar listo con Carreño".

Sobre su próximo rival, recuerda un momento de no hace mucho tiempo, 2024: "Cuando fui sparring en la Copa Davis, él estaba en el equipo".

Y si tiene que elegir a sus referentes, lo tiene claro, pero avisa que no trata de ser como ellos: "Mi ejemplo era Nadal y después Alcaraz, que los dos son españoles como yo. Pero yo quiero tener mi propio tenis y estilo".

Por último, deja claro que en su banquillo sólo hay sitio para uno, de momento: "El único que tiene derecho a sentarse en mi banquillo es mi padre".

Rafa Jódar se apunta la Copa del Rey

El madrileño Rafa Jódar, la nueva figura del tenis español y que ocupa el puesto 29 del ránking ATP, disputará la Copa del Rey de Huelva 2026, torneo que celebrará su edición número 101 entre los días 10 y 11 de julio.

El Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, organizador de la competición, ha anunciado esta semana que ha cerrado la participación del joven tenista de Leganés, de 19 años y que será uno de los aspirantes a conquistar la centenaria copa de plata.

El presidente de la entidad, Rafael Romero, declaró que están "muy satisfechos" por la incorporación de Jódar al torneo, "un jugador español con un potencial impresionante, que ya se ha convertido en una de las grandes revelaciones del año y que representa el presente y futuro del tenis español".

Romero agradeció "la magnífica predisposición" mostrada tanto por Rafa Jódar como por todo su equipo y, en la misma línea, destacó "el papel fundamental" que desempeña el director del torneo, Javier García Sintes, cuya "enorme labor y capacidad de trabajo hacen posible que cada año" puedan "contar en Huelva con jugadores de primerísimo nivel".

Cabe recordar que, en la edición del centenario de la Copa del Rey de tenis, disputada el pasado julio en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la capital onubense, el ruso Daniil Medvedev venció en la final masculina al español Alejandro Davidovich por 6-2, 5-7 y 6-2, y en la femenina Jessica Bouzas ganó el título tras la retirada por lesión de Paula Badosa después de ganar el primer set por 7-6 (7-5).