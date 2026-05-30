La Copa Sevilla apuesta por el crecimiento del torneo con importantes novedades para esta edición

El Club Tenis Betis fue el escenario de un desayuno informativo donde se pudo desgranar a los medios de comunicación las distintas novedades que se presentarán para seguir haciendo que el torneo crezca

Sevilla es una ciudad que, por un rincón u otro, respira deporte. La tierra es referente en muchas disciplinas, y eso es gracias a los muchos espacios que hay para ello. Uno de ellos es el tenis, un deporte que en la capital de Andalucía aguarda mucha 'devoción'. El escenario es claro, y ese es el de Club Tenis Betis. Esta institución es la encargada de acercar el tenis de alto nivel a esta ciudad, y todo eso lo hace con la Copa Sevilla Challenger que, año tras año, sigue creciendo y demostrando que siguen trabajando para que poder disfrutar del mejor espectáculo posible.

Una prueba de la importancia de esta Copa Sevilla es ver el cuadro de ganadores que engalana la entrada al recinto. El actual campeón, Ignacio Buse, viene de conseguir ganar el torneo de Hamburgo y de colocarse en el top-30 del ranking ATP. Esto es una muestra inequívoca de la cuna de cantera que es esta Copa Sevilla, que también ha contado con importantes nombres como el de Casper Ruud, Carlos Alcaraz e, incluso, un joven Rafael Nadal que consiguió su primer punto ATP sobre la tierra batida del club sevillano, un precedente del que se cumplirán 25 años durante esta edición.

Novedades que buscan el crecimiento del torneo

Desde el club lo tienen claro y el crecimiento es una de las prioridades para ellos. Una de las aspiraciones es conseguir subir la categoría del torneo, pudiendo aspirar a ser un Challenger 175. Esto, entre otras cosas, supondría la posibilidad de poder atraer a más jugadores dentro del top-100 del ranking ATP. Una muestra más de esa ambición por continuar atrayendo a grandes nombres al torneo, tal y como se ha visto en años anteriores. Todo esto sin olvidar el gran trampolín que supone este escenario para los jóvenes, viéndose en caso muy recientes como estrellas emergentes pasaron primero por las pistas de este ambicioso torneo.

Otra de las cuestiones importantes es el habilitar gradas para el campo cuatro. Una grada que se estima que tenga capacidad para cerca de 300 espectadores y, en esta misma pista, se incluirán luces que permitan también que puedan haber partidos en horario nocturno. De esta forma, se apuesta por la simultaneidad de dos partidos con gran atractivo para el público. También se procederán a hacer mejoras con el objetivo de hacer la experiencia mucho más cómoda para todos los asistentes y trabajadores que se den cita en el lugar durante este torneo.

La fecha de la final, finalmente, también se verá alterada. Esta se celebrará el domingo, aún por decidir en la franja horaria en la que sería, permitiendo así que el torneo se pueda reorganizar de mejor manera. Esto supondrá que los partidos se puedan ver en tramos más cómodos en cuanto a climatología, algo importante atendiendo a las fechas en las que se celebra este torneo. En ese disfrutar, también se mira por la zona VIP del torneo. Para esta edición, se habilitará una grada para que los invitados puedan disfrutar del deporte, separándose algo de la zona de restauración.

Por último, desde la organización confirman que se mantendrán los mismos precios de las entradas, algo que permitirá a todo aquel que lo desee poder disfrutar de un gran espectáculo que se celebrará entre los días 7 y 13 de septiembre.