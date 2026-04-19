Francia ya tiene antídoto para Carlos Alcaraz y lo pondrá a prueba en Roland Garros

El jugador español será el rival a batir en tierras galas al haberse hecho con la Copa de los Mosqueteros en las dos últimas ediciones, algo que el aficionado francés espera que no se repita, poniendo todas sus esperanzas en el emergente Arthur Fils, ganador del Conde de Godó

Gael Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga... Francia ha contado con muy buenos tenistas en el siglo XXI, pero ninguno ha conseguida asaltar Roland Garros, en parte por el aplastante dominio de Rafa Nadal, y también porque no han sido capaces de alcanzar el nivel de los mejores. Pues bien, al esperanza ha vuelto a la hinchada gala con un joven jugador que se vio obligado a parar a causa de una grave lesión y que ahora, con la temporada de tierra batida en ciernes, incluso es visto como alguien que podría llegar a discutir sobre la pista con Carlos Alcaraz. ¿De quién hablamos? De un Arthur Fils que acaba de coronarse como campeón en el Conde de Godó.

A sus 21 años, y dejando atrás momentos realmente duros, el número 30 del mundo ha completado una de las mejores semanas de su aún corta carrera para coronarse en la Ciudad Condal ante un excelente jugador como es el ruso Andrey Rublev, quien incluso cuando parecía que lo tenía todo perdido apretó las cuerdas a Fils para que este terminase resolviendo por 6-2 y 7-6.

Tras dominar la primera manga con autoridad, el joven francés se puso en la segunda 5-4 arriba y con tres bolas de partido al resto (0-40); sin embargo, los nervios aparecieron y se terminó viendo abocado al tie break, instancia en la que marcó diferencias para ganar su primer torneo desde el ATP 500 de Tokio en 2024.

"Me siento muy bien en Barcelona. Aquí han ganado algunos de los mejores campeones que ha tenido este deporte, quizá los más grandes de su historia. Así que me hace muy feliz poder poner mi nombre junto al de ellos", apuntó el tenista galo desde la sala de prensa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, donde ha confirmado su enorme paso al frente tras ser finalista en Doha y semifinalista en el Masters 1.000 de Miami.

Las lesiones que lastraron la progresión de Arthur Fils

Desde el 23 de septiembre de 2024, cuando conquistó el ATP 500 de Tokio, Fils no había vuelto a levantar un título. Entre medias, una fractura por estrés en la espalda le mantuvo ocho meses alejado de la competición durante 2025, un parón que hace que este título le sepa realmente bien.

Fils asume esa experiencia como parte del aprendizaje de cara a los próximos torneos, en los que cree que todavía puede "mejorar aún más". Pese a calificar la semana como "positiva", reconoce que todavía está "lejos" del jugador que irrumpió con fuerza en el circuito antes de su lesión.

Un 2026 que sitúa al galo entre los mejores del mundo

Siendo francés, teniendo 21 años y estando en plena forma, es obvio que todas las señales apuntan hacia Roland Garros. Es pronto para saber si puede llegar a convertirse en un verdadero aspirante a la Copa de Mosqueteros, pero es seguro que pondrá todo de su parte para conseguirlo. Ya ha superado su particular calvario y ahora le toca disfrutar y retar a los mejores, entre los que se encuentra un Carlos Alcaraz que ha ganado en las dos últimas ediciones del mítico torneo que se disputa en París y ante el que los franceses esperan tener el antídoto deseado.