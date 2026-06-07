MotoGP 2026 GP Hungría en directo | La carrera del Gran Premio de Hungría de motociclismo con Marc Márquez y Jorge Martín

El vigente campeón del mundo en MotoGP sale desde la pole position y es máximo favorito a imponerse este domingo en la prueba magiar tras dominar con autoridad la carrera sprint del sábado

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este domingo 7 de junio (a partir de las 14:00 horas ) la carrera del Gran Premio de Hungría , una en la que Marc Márquez es favorito tras lograr la pole e imponerse con autoridad en la sprint del sábado . Le acompañan en primera línea de la parrilla los también españoles Pedro Acosta y Fermín Aldeguer . ¡Vamos al lío!

El vigente campeón mundial de MotoGP llega a la carrera tras ganar la sprint con una superioridad impresionante y de cara a este domingo parte como el principal candidato a imponerse en la prueba magiar .

La tabla está liderada por el italiano Marco Bezzecchi con 180 puntos, estando justo tras él Jorge Martín con 160. Ya en tercer lugar, y bastante más lejos, Fabio Di Giannantonio con 134. El actual campeón Marc Márquez es séptimo.

" Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres, simplemente, hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte en este circuito. Aún me queda, me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo ", recalca.

Pese a terminar segundo en la sprint, el de KTM no terminó del todo contento al no poder pelear por el triunfo con Marc Márquez . Este domingo espera que la historia sea diferente.

¿Podrá repetir Marc Márquez su exhibición de la sprint del sábado? Es lo que muchos se preguntan tras ver volar al de Cervera con su Ducati en el circuito de Balaton Park, donde ganó la sprint y este domingo 7 de junio (14:00 horas) se celebra la carrera principal del Gran Premio de Hungría.

El vigente campeón de MotoGP no dio opción alguna a sus rivales en el inicio del fin de semana y en cuestión de horas se hizo con la pole y con la victoria tras 13 vueltas en cabeza de carrera, dejando claro que tras pasar por el quirófano está en plena forma de cara a no solo pelear por triunfos, sino quién sabe si acabar metiéndose en la pelea por el título.

"Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres, simplemente, hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte en este circuito. Aún me queda, me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo", comenta sin querer lanzar las campanas al vuelo tras imponerse en la sprint.

Sus acompañantes en primera línea de parrilla

Junto a Márquez aparecen abriendo la parrilla de salida Pedro Acosta, quien terminó segundo el sábado, y Fermín Aldeguer, que hubo de conformarse con un quinto lugar. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, partirá desde la sexta plaza, mientras que para Jorge Martín es la octava. El madrileño, a 20 puntos del italiano en la clasificación general, espera recortar puntos para ver más de cerca la posibilidad de recuperar su trono en MotoGP.