Pedro Acosta muerde en Hungría y Marc Márquez responde en una Práctica plagada de sorpresas

El piloto murciano encabeza la Práctica del Gran Premio de Hungría 2026, en la que Jorge Martín y Pecco Bagnaia se han quedado fuera del Top-10 y tendrán que pasar por la Q1 este sábado

Pedro Acosta ha mandado un aviso a todos sus rivales con una vuelta final espectacular que le ha otorgado el primer puesto en la Práctica del Gran Premio de Hungría 2026 de MotoGP. No es el récord del circuito, pero sí mucho mejor tiempo que los demás, ya que ha sacado al segundo, Fabio Di Giannantonio, casi medio segundo.

La gran actuación del piloto murciano brilla más cuando se ve el rendimiento de las otras KTM, ya que la primera que le sigue es la Tech3 de Enea Bastianini que sólo ha podido ser decimoquinto, mientras que su compañero Brad Binder ha hecho el decimooctavo puesto, a un segundo y dos décimas del Tiburón de Mazarrón.

Tras una FP1 en la que sorprendía Marc Márquez, la Práctica ha sido una prueba de fuego que el piloto de Cervera ha superado con creces. Sólo ha podido set séptimo porque ha tenido un problema en la última vuelta, pero el de Ducati siempre ha estado en las primeras posiciones y ha solventado su pase a la Q2 sin problemas.

Justo lo contrario que su compañero, Pecco Bagnaia, que siempre ha estado muy retrasado y pese a su gran última vuelta, que le colotó Top-10 provisional, finalmente ha sido relegado a la decimocuarta plaza. Tendrá que buscarse una de las dos plazas de la Q2 en una Q1 que va a estar muy interesante, ya que ahí va a estar también el segundo clasificado del Mundial (Jorge Martín), además de Joan Mir, Bastianini...

Diogo Moreira, la gran sorpresa en Hungría

La gran sorpresa entre los diez primeros ha sido la presencia de la LCR del brasileño Diogo Moreira, que ha finalizado en novena posición, justo por delante de un Fabio Quartararo, que ha sido el último en clasificarse.

Las que siguen yendo muy bien son las Aprilia del equipo oficial. Raúl Fernández, ganador del Sprint en Mugello, ha acabado tercer, y su compañero Ai Ogura, ha sido quinto en esta sesión clasificatoria.

El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, por su parte, ha acabado justo delante de Marc Márquez, en la sexta plaza, por lo que, peleará mañana por ocupar una de las primeras posiciones y buscará afianzar aún más su liderato al frente de la clasificación de MotoGP

La Q1 comienza a las 10:50 horas y, a continuación, a las 11:15 tendrá lugar una Q2 que se antoja emocionante viendo el paso adelante dado por Marc Márquez en Hungría.

Clasificación Práctica MotoGP - GP de Hungría 2026

1. Pedro Acosta (KTM) 1:36.827

2. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.413

3. Raúl Fernández (Trackhouse) +0.501

4. Fermín Aldeguer (Gresini) +0.613

5. Ai Ogura (Trackhouse) +0.654

6. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.675

7. Marc Márquez (Ducati) +0.742

8. Jack Miller (Pramac) +0.933

9. Diogo Moreira (LCR) +0.991

10. Fabio Quartararo (Yamaha) +1.044

11. Jorge Martín (Aprilia) +1.079

12. Luca Marini (Honda) +1.122

13. Toprak Razgatlioglu (Pramac) +1.159

14. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.159

15. Enea Bastianini (Tech3) +1.176

16. Joan Mir (Honda) +1.197

17. Iker Lecuona (Gresini) +1.222

18. Brad Binder (KTM) +1.238

19. Maverick Viñales (Tech3) +1.282

20. Franco Morbidelli (VR46) +1.779

21. Álex Rins (Yamaha) +1.846

22. Cal Crutchlow (LCR) +2.907